Una extensa jornada de declaración protagonizaron tres consejeros regionales de Los Lagos en la investigación que encabeza la Fiscalía de Valparaíso para determinar un posible tráfico de influencias del exfiscal Marcelo Sambucetti a funcionarios del CORE.

Se trata de la posible participación del persecutor en el programa “Prevención Delito Cero”, que fue aprobado por el pleno del CORE Los Lagos, pero que nunca llegó a ejecutarse. En ese contexto es que se investigan reuniones o mensajería de Sambucetti con miembros del Consejo.

El consejero Manuel Rivera (PS), quien se abstuvo en esa votación, indicó que lo que está investigando es posible tráfico de influencias.

Mientras que el único voto en contra a esta iniciativa fue el de la consejera Patricia Rada (CS), enfatizando que el proyecto no presentaba una experiencia de la institución ejecutora y porque se generaron confusiones al hablar de “prevención y víctimas” al mismo tiempo.

El tercero que prestó declaración ante la Policía de Investigaciones fue Ricardo Kuschel (RN). Según indicó, en la instancia detalló cómo votó y lo que hizo respecto a ese proyecto. “Yo creo que lo que estaban investigando es saber si efectivamente él (Marcelo Sambucetti) había expuesto o sabía algo de esto y yo declaré que no porque personalmente no lo conozco y creo que no tiene nada que ver sobre este proyecto”.

La arista penal de la investigación del Ministerio Público fue encargada por la Fiscalía Nacional a la sede en Valparaíso, que ahora busca antecedentes respecto al supuesto tráfico de influencias.