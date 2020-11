Este miércoles murió Diego Armando Maradona a los 60 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre en la que se había instalado tras su operación en la cabeza.

La noticia causó impacto mundial, sobre todo en los adherentes al balón pie.

En medio del revuelo por el deceso de Maradona, causó extrañeza una publicación en el Facebook del alcalde de Osorno, Jaime Bertín, que involucró al fallecido jugador argentino y personal de Carabineros.

En esta se podía observar una imagen de un uniformado de Fuerzas Especiales, con un dedo en su nariz y con la frase “Esta es por ti. Esta es por ti Maradona”.

La publicación estuvo en la red social por cerca de 30 minutos antes de ser dada de baja de la página oficial del alcalde.

Consultado al respecto, el jefe comunal declaró a BioBioChile que “eso no lo publiqué. No me presto para este tipo de cosas, no lo publiqué yo. Que quedé claro”.

Así, la autoridad señaló que informó de lo sucedido al Departamento de Informática del municipio de Osorno, quienes se hicieron cargo de la situación y revisaron lo sucedido.

“Yo no le doy mucha importancia, no me voy a prestar para este tipo de cosas”, aseguró el alcalde Bertín.

Respecto a las medidas que tomará, estas serán analizadas después de lo resuelto por el Departamento de Informática.