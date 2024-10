Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Justicia decidió aplazar la audiencia de formalización de cargos del desaforado diputado por La Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado en calidad de imputado en la arista Manicure del Caso Convenios. El Juzgado de Garantía de Temuco fijó la nueva fecha para el 25 de noviembre a las 09:00 horas, luego de que el defensor penal particular del parlamentario solicitara el cambio debido a que no estaría en la región en la fecha original. El fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, pidió la formalización por el delito de fraude al fisco reiterado en la arista Manicure del Caso Convenios, que investiga el traspaso de 730 millones de pesos desde el Gobierno Regional a fundaciones para cursos no realizados para mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas.