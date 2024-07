Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En la Escuela Armando Dufey Blanc de Temuco, en La Araucanía, se ha instruido un sumario sanitario luego de una denuncia por una plaga de ratones en el recinto educacional. Estudiantes de la escuela artística grabaron a los roedores que divisaron, lo que generó preocupación entre los apoderados. Tras una fiscalización, se constataron incumplimientos en el control de plagas, por lo que se ordenó subsanar las deficiencias en un corto plazo. A pesar de que se programó una desratización para el jueves, el Departamento de Educación Municipal de Temuco no quiso hacer comentarios al respecto y se aclaró que este procedimiento externo a las salas de clases no representaba riesgo para los estudiantes, por lo que no se consideró la suspensión de clases.