La búsqueda de Claudio Moreno, desaparecido desde el pasado miércoles en el Parque Nacional Villarrica, no ha tenido éxito debido a las adversas condiciones climáticas, con cerca de dos metros de nieve acumulada en la zona. Este domingo, alrededor de 30 personas participaron en las labores de rastreo, incluyendo funcionarios del Ejército, Carabineros y guías locales. A pesar de seguir huellas de snowboard y marcas en la nieve, no se ha encontrado rastro de Moreno, cuyo paradero sigue siendo desconocido. El llamado es a no visitar la zona, ya que el parque se encuentra cerrado.