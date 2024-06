Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Chile Vamos estaría evaluando conversaciones con Jorge Retamal, ex militante de Evopoli que busca postularse como independiente para el cargo de gobernador regional en La Araucanía, lo que podría dividir el voto de la derecha. Aunque confían en la reelección de Luciano Rivas, su candidatura no está confirmada y enfrentaría competencia de Retamal, quien necesita 4 mil firmas para participar. El presidente de RN en la región destaca la importancia de la unidad de la derecha, mientras que Evopoli y UDI evalúan posibles acercamientos con Retamal. Chile Vamos aún no define su candidato y debe hacerlo pronto, mientras Retamal sigue recolectando firmas para ser independiente en las elecciones de octubre.