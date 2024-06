Comunidades mapuches de Victoria, Curacautín y alrededores, en la región de La Araucanía, rechazan consulta para construir canal de riego en Perquenco alegando la necesidad de tener sus tierras primero. Integrantes de comunidades mapuches se oponen a la consulta para un canal que nace desde el río Cautín, argumentando que sin tierras no habrá canal. El lonco del Lof Radalco de Curacautín, Alberto Curamil, criticó al Gobierno por no escuchar a las comunidades y señaló que la Dirección de Obras Hidráulicas pretende realizar la consulta en un área distinta al proyecto. Los comuneros se manifestaron en el Centro Cultural de Perquenco.

Comunidades mapuches de Victoria, Curacautín y al rededores, en la región de La Araucanía, rechazan una consulta para ejecutar un proyecto de construcción de canal de regadío en la comuna de Perquenco.

En ese contexto, afirmaron que primero deben tener sus tierras, por lo que integrantes de estas comunidades llegaron hasta Perquenco en la jornada de este jueves.

Lo anterior porque que se oponen al desarrollo de una consulta para ejecutar la obra de construcción de un canal que nace desde el río Cautín en el sector Rariruca donde está emplazado el Lof Radalco de Curacautín con un trazado de varios kilómetros hasta las cercanías de Pua.

El lonco del Lof citado, Alberto Curamil, precisó que sin tierras no habrá canal como el que pretende construir la Dirección de Obras Hidraúlicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas.

Además, Curamil afirmó que el Gobierno no ha querido escuchar a las comunidades que han manifestado sus planteamientos, insistiendo que los derechos de agua que se les ofrecen no pueden ser efectivos mientras las comunidades no tengan tierras.

También el lonco precisó que la DOH pretende efectuar una consulta indígena en una comuna y sector distinto al área involucrada en el trazado del proyecto.

Cabe mencionar que los comuneros mapuches se manifestaron en una actividad desarrollada en el Centro Cultural de Perquenco.