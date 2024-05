Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Juzgado de Letras de Lautaro dictó una orden de arresto en contra del alcalde en ejercicio, Ricardo Jaramillo Galindo, por no cumplir con una sentencia que obliga al municipio a pagar una indemnización superior a los 100 millones de pesos a la familia de un conductor fallecido en 2020. El hecho se remonta a diciembre de ese año, cuando un árbol del parque municipal cayó sobre su camión, provocando su muerte. A pesar de haber sido multada en dos ocasiones por no cumplir con la sentencia, la Municipalidad no ha acatado la decisión judicial.