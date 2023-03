El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, confirmó que la presentación de una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de un ataque incendiario en un puente de madera en Perquenco y las amenazas de muerte a dos diputados de la zona.

Esto luego que en el viaducto que conecta a Perquenco con Selva Oscura, desconocidos dejaran escrito en un cartón: “Muerte a (Miguel) Mellado y (Mauricio) Ojeda. Liberación PPM (presos políticos mapuche)”.

Al respecto, el delegado Montalva anunció que “hubo un atentado en un puente en la comuna de Perquenco y nosotros nos vamos a querellar por ese delito, hay también lienzos asociados por los que también vamos a querellarnos”.

La autoridad aseguró haber llamado a ambos diputados, pero no había podido contactarlos.

El diputado Ojeda reaccionó a la amenaza y responsabilizó al Mandatario: “Cualquier cosa que suceda de ahora en adelante es responsabilidad del Presidente Boric y de usted, ministra Tohá; son encargados de la seguridad, no solamente de los parlamentarios, sino que de todos los chilenos y la pega no la están haciendo. Ustedes saben perfectamente quienes son los encapuchados, donde están, cómo se llaman, dónde actúan, saben quiénes están debajo de esa capucha, pero no quieren actuar. Por tanto, Presidente Boric, si algo nos sucede, es su responsabilidad. Espero su llamado Presidente Boric”.

Visitan puente tras atentado

El seremi de Obras Públicas, Patricio Poza, informó que equipos del MOP y la empresa Global acudirán al lugar donde se produjo el ataque para evaluar los daños en la infraestructura y luego, lo más pronto posible, comenzar su reparación.

Es preciso indicar que dicho puente es usado mayoritariamente por comunidades mapuche de la zona.

Hasta el momento no se reportan detenidos por este nuevo hecho de violencia en la región de La Araucanía.