Más de 50 milímetros de agua caída y deslizamientos menores se han registrado en la zona precordillerana de La Araucanía producto del sistema frontal que mantiene a la región con alerta temprana preventiva.

En las rutas de la zona lacustre y precordilleranas se han registrado deslizamientos, según lo reportado por la Onemi tras un monitoreo realizado en las últimas horas por la precipitaciones que afectan a la zona.

Según la directora regional de Onemi Araucanía, Janet Medrano, en las últimas 24 horas se han registrado más de 50 mm de agua en la zona lacustre y precordillerana, mientras que en sectores urbanos se han producido anegamiento de calles a causa de la lluvia.

Según el aviso meteorológico, este sistema frontal se mantenga hasta la jornada de este martes, donde se espera una disminución de la intensidad de las precipitaciones, las que sin embargo se prolongarán hasta el viernes.

Hasta el momento, no se han reportados emergencias no afectaciones de consideración, no obstante, se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para La Araucanía.