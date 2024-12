El ataque de perros se ha vuelto una problemática constante en la comuna de Ovalle, tanto en el sector urbano como rural, en donde semana a semana se conocen nuevos testimonios de afectados.

En esta oportunidad, Patricio Mundaca -un deportista de 49 años de edad- fue la víctima, cuando se encontraba entrenando en la Costanera el pasado lunes 2 de diciembre.

“Yo cada cierto tiempo me entreno para cualquier campeonato o carrera importante que haya dentro del país. Así me llegó una invitación para una carrera en Santiago este fin de semana, y para eso me estaba preparando, yo suelo entrenar en la Costanera, que es un buen espacio para los deportistas”, comenzó declarando el protagonista de esta historia, quien pertenece a los clubes locales S2000 y Ovalle Trail Running.

“Yo iba corriendo por la parte del Parque Inglés, en donde termina la ciclovía, y en ese sector fui atacado por unos perros, un pastor alemán y un dogo argentino”, relató Patricio.

Recalcando que él siempre corre con la vista en alto por si viene otro corredor, un ciclista, un animal o una persona extraña.

“Yo iba viendo que estaba la pista despejada, terminé la corrida… me di la vuelta, avancé como 30 metros y al lado mío aparecieron estos dos perros grandes. Empezaron a atacarme, uno me mordía, por un lado, y el otro por el otro lado”, añadió.

“Fue terrible lo que viví, quizás si le hubiese pasado a un niño u otra persona, habría tenido un resultado fatal. No se lo doy a nadie lo que viví”, precisó.

En ese sentido, el atleta comentó que suele entrenar solo, y que, por lo tanto, de no ser por la ayuda de gitanos del sector, las consecuencias habrían sido aún más graves.

“Fue una pesadilla, los perros intentaban botarme, yo trataba de agarrar a uno por la cabeza, pero el otro me mordía por los pies, me empujaron contra un cerco de alambre de púas. Casi llorando yo pedía auxilio, pero pasaban vehículos y ninguno paró. Gracias a Dios que en ese lugar había algunas carpas de la comunidad gitana, y cuando yo grité, ellos salieron a defenderme y a espantar a los perros”, apuntó.

Una vez espantados los canes, se logró contactar a Carabineros, quienes tomaron la denuncia, ya que aparentemente estos animales tendrían dueños.

Por otro lado, se llamó a una ambulancia para trasladar a la víctima al Hospital Provincial de Ovalle. “Ahí me tuvieron toda la noche, porque había otras personas para ser atendidas”, señaló.

Por la gravedad de sus heridas, Patricio Mundaca tuvo que suspender su viaje a Santiago, en donde se realizaría su competencia más cercana. Asimismo, manifestó su frustración al no saber cuándo podrá volver a competir. “No sé cuánto tiempo tenga que esperar, porque ahora estoy con parches por todos lados, y el tema es que no puedo ni pararme, trato de pararme y me caigo”, afirmó.

Tenencia responsable

Para cerrar, el atleta de 49 años hizo un llamado a la tenencia responsable de mascotas. “Hay perros vagos que andan por la calle, pero con los años que llevo uno ya los conoce, yo muchas veces he pasado corriendo por el sector y no me han hecho nada. Lo que me pasó ahora fue una maldad, porque yo sé que estos perros que me mordieron tienen dueños, y yo les dije a Carabineros, les apunté la casa, porque como llevo mucho tiempo corriendo, sé de qué parte son. Ese es un tema que ya le compete a la justicia para tomar cartas en el asunto”, comentó el deportista.

Añadiendo que “acá falta tenencia responsable, entonces es bueno contar esto, para que la gente tenga cuidado, y quienes tengan perros sean responsables”.