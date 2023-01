Lo que era la celebración del cumpleaños número tres de su pequeña hija, terminó en una verdadera tragedia para una familia de venezolanos residentes en Coquimbo, región de Coquimbo, quienes resultaron con heridas de bala la noche del pasado domingo.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho ocurrió en el sector de Los Clarines con la Ruta 5 Norte, cuando se trasladaban a bordo de un vehículo de una aplicación móvil a su hogar.

El padre de familia (25) recibió un impacto de bala en uno de sus hombros; mientras que su pareja (23), fue herida en su espalda; en tanto, la niña, de 3 años, fue herida en el tórax.

Tras ello, fueron trasladados al hospital San Pablo de Coquimbo, donde solo la niña permanece internada fuera de riesgo vital.

Diario El Día conversó con la madre del hombre de 25 años y abuela de la menor, la que relató que el día del ataque, la pareja había sacado a su nieta a pasear, porque el lunes estaría de cumpleaños. En ese contexto, la llevaron a la Avenida del Mar y a su restaurante favorito.

“La sacaron a celebrar”

“La sacaron a celebrar el domingo, porque el lunes ambos trabajaban. Fue de vuelta a su casa cuando pararon en el semáforo de la ruta 5 con Los Clarines, mientras observaban que había un espectáculo en la playa de La Herradura y pensaron en bajarse unos metros más adelante para ir a ver, cuando comenzaron los disparos. En primera instancia, creyeron que eran fuegos artificiales lanzados desde el espectáculo y luego se tiraron al asiento del vehículo sin saber qué hacer”, explicó.

La atribulada abuela reveló que la menor iba de pie en el vehículo, afirmada entre el asiento del piloto y el del copiloto, y que afortunadamente unos minutos antes le dio sueño y se recostó en el asiento, de otra manera habría recibido los impactos de lleno y sería otra la historia.

Menor evoluciona favorablemente

Respecto a la salud de la menor, la mujer relató que los primeros días estuvo muy delicada, pero con el correr de las horas se ha ido recuperando rápidamente.

“Está con muy buen ánimo, ha comido y jugado. Estamos esperando el informe del cirujano para ver si existe algún daño en las cercanías del pulmón. Espero que no, si fuera así con una herida estaría más delicada y no tan activa. Me da la impresión que no fue la bala que llegó al pecho, sino un vidrio, porque su ropa no tenía los orificios que si tenía la vestimenta de mi hijo y mi nuera”, manifestó.

Por otro lado, la familia descarta que se trate de un “ajuste de cuentas” contra su hijo, que solo se dedica a trabajar y a sus seres queridos.

Con respecto al conductor de aplicaciones, señaló que lo vieron por última vez cuando dejó a la familia en urgencias del hospital San Pablo, pero no tienen idea si el ataque fue contra él o qué motivos han tenido los sujetos para disparar contra el chofer.

Respecto a este último, desde la Policía de Investigaciones (PDI) indicaron que estaba identificado y que se seguía indagando las circunstancias del hecho que terminó con la pareja y la menor con lesiones.