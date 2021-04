Los senadores que no pueden ir a reelección enfrentan distintas disyuntivas sobre su futuro. Una nueva ley limitó a dos periodos el tiempo que podían permanecer en sus cargos.

Cuando se aprobó la iniciativa, con polémica desatada de por medio, dejó a 13 senadores y 57 diputados “con fecha de término”, fuera del Congreso.

Respecto de la Cámara Alta, siete senadores completan su segundo periodo el 11 de marzo de 2022 (regiones pares) y los restantes seis integrantes de la Cámara Alta hacen lo propio, pero en 2026 (regiones impares).

Bajo ese panorama, finalizaban en 2022, los entonces senadores Andrés Allamand (RN) y Víctor Pérez (UDI), quienes posteriormente renunciaron a sus cargos para asumir como ministros del actual Gobierno, más Jorge Pizarro (DC), Alejandro Navarro (PRO), Juan Pablo Letelier (PS), Guido Girardi (PPD) y Carlos Bianchi (Indep.-Oposición).

Así, con las dimisiones por causas ministeriales, Pizarro, Girardi, Letelier, Navarro y Bianchi cerrarían la puerta del Senado por fuera en marzo próximo.

En conversación con BioBioChile Pizarro, Navarro y Bianchi confirmaron que sus opciones van desde desempeño en el mundo privado, estudiar fuera del país e incluso descender de la Cámara Alta a la Baja y postular a diputado.

Canadá, Nueva Zelanda o México

El senador Alejandro Navarro, quien a fines del año pasado sufrió un infarto al miocardio y debió ser intervenido quirúrgicamente para salvar su vida, aseguró que son tres países los que baraja para estudiar psicología tras su paso por el Congreso.

Se trata de Nueva Zelanda, Canadá o México y -en principio- su lejanía de Chile sería por espacio aproximado de dos años.

“Hay tres opciones que hemos evaluado familiarmente. Lo primero es trabajar desde el Senado el proceso constituyente, lo segundo es trabajar para que Chile tenga un gobierno de centro-izquierda y la tercera, luego de cumplir 28 años ininterrumpidos en el Parlamento, es estudiar 2 a 3 años, me encanta hacerlo, luego de titularme hace años como licenciado en Educación en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC)”, dice el senador Navarro.

“Psicología me fascina y estaría cumpliendo un anhelo postergado durante mucho tiempo”, añade el parlamentario de la Región del Bío Bío.

Navarro confidencia que su hija mayor termina este año la misma carrera en la Universidad de Chile y “yo le seguiría los pasos. Hoy más que nunca puede contribuir a un mejor vivir y un mejor país”.

“Nos haría bien estar alejados unos 2 o 3 años de la política, pero eso no es definitivo, me interesa la política y estaré disponible siempre. No he renunciado a ella”, reflexiona.

Navarro confirma que los tres países ya señalados son la opción.

“Va a depender de la oferta profesional de carreras que hagan las universidades de esos países”, sentencia.

Mundo privado

El expresidente nacional de la DC y senador por Coquimbo, Jorge Pizarro, asegura a BBCL que tras dejar el Congreso se dedicará a labores vinculadas al mundo privado. Eso sí, al igual que Navarro, no dejará la política.

“Volver a mis actividades privadas y seguir trabajando en política. De la política uno no se va, da lo mismo la función que cumpla y aunque no cumpla ninguna, uno igual sigue interesado”, explica.

Respecto de qué “actividades privadas” se refiere, el parlamentario declina confidenciarlas, pero dice tener “estudios de Ciencias Políticas incompletos en la Universidad de Chile”. “Nunca ejercí, por supuesto”, sostiene.

En cuanto a si tiene interés en completar esos estudios superiores, y seguir la senda que describió el senador Navarro, el congresista de la Falange aclara: “No, no. Ya he hecho todo lo que he querido en el área política. Me refiero a actividad particular no más”.

Sobre la opción de ocupar algún cargo directivo en el partido, Pizarro dijo que “nunca puede uno decir no, ni que sí. Seguiré participando en el partido como siempre”.

Pizarro descarta de plano seguir en el Congreso como diputado, algo que no niega el senador independiente Carlos Bianchi.

“Es opción legítima”

Senador independiente por Magallanes desde 2006, Carlos Bianchi, asevera a este medio que tiene un respaldo amplio en la región del sur de Chile. Eso sería clave para evaluar la posibilidad de competir por un escaño de la Cámara Baja.

Y una opción es que su hijo, Karim Bianchi, quien es diputado por el PR en la misma región, vaya como candidato a senador, aunque esto último aún no está decidido.

“Planeo ser feliz, disfrutar la vida, ver lo que viene por delante, que la vida te sorprenda”, afirma con cierto tono de ironía el senador Bianchi.

“Mi gran pecado es llevar dos periodos en el Senado y los que votaron a favor de esta norma, en el caso, el campeón del “raspao de olla” Moreira que lleva 50 años en política y se vuelve a repostular de nuevo, lo propio en el caso de Kast (Felipe) que lleva otros tantos años más. Los incumbentes decidieron quiénes no debían ir”, sostiene Bianchi.

“Ahora me dejan en un estado de reflexión absoluta y quiero terminar mi trabajo lo mejor posible”, destaca.

En ese sentido, Bianchi dice que ayudará a su hijo “si él toma una decisión distinta (a ser candidato a senador)”.

El mismo parlamentario asegura que tiene camino propio, privado, en caso de que no siga en vida pública, pero, inmediatamente “la deja dando bote”.

“Ahora, si me presentan espacios públicos políticos, los voy a reflexionar. Tengo una altísima valoración de mi gestión en Magallanes”, precisa.

A renglón seguido, sobre si esa opción es la de ser candidato a diputado dice que “una opción, efectivamente es esa, y es legítima. La otra es ver lo que haré más adelante. La alta valoración que tengo hace que siempre se mantenga la idea de qué manera puedo colaborar con mi región”.

Bianchi asegura que, de ser postulante a la Cámara Baja, mantendrá su independencia política.

Los otros

En relación a los otros senadores que culminan su periodo en marzo del otro año, el socialista Juan Pablo Letelier no respondió a los mensajes de BBCL y respecto de Guido Girardi, fuentes internas del PPD, su partido, confidenciaron que su futuro podría estar unido a la presidencia de la citada colectividad, que se define en agosto próximo, con el cambio de toda la directiva nacional.

De ser así, en todo caso, un escenario que se debe conciliar es el eventual futuro de Heraldo Muñoz, en caso de que pierda la primaria presidencial de oposición, algo que no se vería tan lejano dado lo bajo que marca en las encuestas.

Si el presidenciable pierde ese proceso electoral, podría ocupar el cupo de Girardi en la Metropolitana o iría a la región de O’Higgins. Claro, en el horizonte también se asoma otro posible interesado, Francisco Vidal.

Es una historia que comienza y que tiene varias opciones abiertas. Pocas veces, en la historia legislativa de Chile, hubo quienes aprobaron algo que, esta vez, no los favorece.