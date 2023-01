El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, informó sobre un aviso de marejadas que se presentará desde el sector de Arica hasta Golfo de Arauco, incluyendo al Archipiélago Juan Fernández y a la Isla de Pascua.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del miércoles 11 hasta el sábado 14 de enero.

Así lo informó el jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de Fragata, Gonzalo Concha Salas, quien explicó que el fenómeno afectará las zonas norte y centro del país.

“Un tren de olas provenientes del hemisferio norte afectará a contar desde el miércoles 11 de enero a nuestro litoral insular y continental de la zona centro y norte del país”, precisó.

Asimismo, añadió que el oleaje afectará a las zonas mencionadas por las bahías abiertas al noroeste, “alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas y en particular entre las 00:00 y 03:00 horas. Estas marejadas corresponden al primer aviso de marejadas del presente año”.

– Archipiélago Juan Fernández: miércoles 11 de enero (am)

– Arica hasta Caldera: miércoles 11 de enero (am).

– Caldera hasta Golfo de Arauco: jueves 12 de enero (am).

– Isla de Pascua: jueves 12 de enero (am).