El 26 de agosto de 2022, la vida de Javiera Jiménez, una joven estudiante de Técnico en Odontología e influencer antofagastina de 23 años, fue silenciada para siempre. Su expareja, Andrés Sutar, le arrebató la vida en pleno desierto que une la ruta Antofagasta-Calama, donde fueron encontrados sus restos tras una dolorosa e intensa búsqueda.

A dos años de su muerte, la madre de Javiera, Emily Galleguillos, llamó a la comunidad a hacerse partícipes en una velatón por la memoria de la joven y para exigir justicia, una que ha tardado en llegar y dar consuelo a su familia.

Con un emotivo relato, Galleguillos invitó a ser parte de este clamor de justicia, por Javiera y por todas las mujeres que han sido violentadas y asesinadas.

“Hola mamá, amigas, hermanas, primas, nietas… Soy Javiera. En unos días, exactamente el lunes 26 de agosto, se cumplen dos años de mi desaparición, donde Andrés Sutar me escondió, me quemó y me enterró en el desierto, donde mi familia me buscó incansablemente para encontrarme y lo lograron. Hasta la fecha, aún no hay justicia por mi muerte por parte del poder judicial“, expresó.

Añadiendo que “este lunes, mi familia hará una velatón en la Plaza Colón a las 18:30 horas, para pedir justicia por todas las mujeres desaparecidas y violentadas“.

Asesinato de Javiera Jiménez

En mayo pasado, el Servicio Médico Legal (SML) entregó el cuerpo de la influencer Javiera Jiménez, a su familia, tras cuatro meses de su hallazgo en la Ruta B-400 de la región Antofagasta.

En esa oportunidad, la madre de la joven, Gladys Galleguillos, se refirió a la data de muerte de su hija y a la pena que esperan que reciba el único imputado -quien era su expareja- en el crimen hasta la fecha.

“Fue un femicidio, que él la asesinó, la data de muerte de Javiera es una compulsión en el cerebro, donde la ocultó (…) ya están las pericias, ya está todo”, dijo en su momento.

Agregando que ahora están esperando que “los jueces lo condenen a cadena perpetua por el daño que ha hecho irreparable a nuestra familia, porque es un daño que nos destruyó nuestra familia”.

La madre sentenció que la joven antofagastina habría sido asesinada con un disparo en la cabeza, para luego ser enterrada en la ruta que une Calama y Antofagasta.

De esta manera descartó, en base a las diversas pericias, lo señalado por el formalizado, Andrés Sutar, “la versión que él dice que ella se tiró de la camioneta es totalmente fuera de lugar”, aseguró.

Andrés Sutar

Andrés Sutar, de nacionalidad chilena y de 23 años, fue detenido en Bolivia en enero del 2024 tras encontrarse más de año y medio prófugo de la justicia, enfrentando distintas investigaciones.

En concreto, se trata del delito de homicidio en contra de su expareja, Javiera Jiménez, y su implicancia en robos con violencia relacionados con la sustracción de cátodos de cobre.

Sin embargo, si bien el imputado se encuentra en prisión preventiva, la madre de la joven aseguró que éste mantendría ciertos beneficios en el recinto penitenciario, como el poder ingresar droga y el hacer uso de un teléfono celular y redes sociales.