Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Corte Suprema resolvió este miércoles que no procede solicitar la extradición de Pablo Muñoz Hoffman, exfrentista actualmente en Bolivia, argumentando que los delitos que se le imputan han prescrito, tanto penalmente como en la condena por asociación ilícita terrorista. El fiscal Jorge Pizarro respaldó esta posición, señalando que la solicitud no es procedente conforme al Tratado de Extradición entre Chile y Bolivia, al no cumplir con los requisitos temporales establecidos. A pesar de que los primeros tres requisitos están presentes, el tiempo transcurrido supera ampliamente el plazo legal. Con 33 años desde el cese de la persecución penal y 28 años desde entonces, la Corte determinó que la solicitud de extradición es inválida y fue rechazada.