El nuevo ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, puso fin a la controversia sobre la compra de la casa de Salvador Allende, rechazando la autorización del negocio. Figueroa asumió el cargo en reemplazo de Marcela Sandoval después del escándalo que involucró a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora socialista, Isabel Allende. El ministro defendió la salida de su antecesora y aseguró que no aprobará la compraventa, destacando que no ha habido pago alguno y que los recursos están en cuentas fiscales. Además, Figueroa evitó autocríticas por sus opiniones pasadas y subrayó su relación de respeto y compañerismo con el presidente Boric.

Recordemos que el exdirigente estudiantil llegó a la cartera para reemplazar a Marcela Sandoval, luego del escándalo por el fallido negocio que mantiene bajo fuertes cuestionamientos a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora socialista, Isabel Allende.

Al respecto, el ministro Figueroa defendió la salida de su antecesora por su responsabilidad política, resaltando que lo sucedido pudo haberse frenado antes.

“Entiendo la preocupaicón que esto genera en el país sin ninguna duda. He llegado a solicitar informes de todo lo que ha ocurrido, instruí un procedimiento disciplinario para investigar dónde se cometieron errores, la desprolijidad y de esa manera tomar medidas correctivas”, señaló en entrevista con T13.

“Me he convencido de que esto nunca debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales, se paró en el momento preciso, pero pudo haberse frenado mucho antes”, agregó el secretario de Estado.

En ese sentido, Figueroa apuntó que “el Presidente hizo valer la responsabilidad política en el nivel más alto que correspondía en ese minuto que era el de la ministra Sandoval. Yo habría tomado la misma decisión de ella de presentar mi renuncia”.

“Lo que es importantes es que hay un contrato que no ha sido aprobado por este ministro, y por lo tanto no tiene ningún efecto jurídico, por eso no ha hadido ningún pago, los recursos destinados para esto, están en las cuentas fiscales”, añadió.

En esa línea, el nuevo ministro de Bienes Nacionales sentenció que “mientras yo no apruebe esta compraventa, esta compraventa no existe y yo no la voy a aprobar”.

Ministro Figueroa: “A mi yo del pasado yo le sugeriría ahorrarse adjetivos”

Cabe destacar que el nombramiento de Figueroa levantó cuestionamientos, principalmente por sus críticas a la exConcertación durante su época como dirigente estudiantil.

“Con el tiempo, uno tiene aprendizajes, y a mi yo del pasado yo le sugeriría ahorrarse adjetivos por supuesto y también cuidar las formas, para que las formas no empañe el fondo, no tengo ningún problema en hacer esa autocrítica”, reconoció.

“Hice esas declaraciones en otro rol, como dirigente estudiantil y después como dirigente politico, y en la política uno está a favor de algunas cosas y en contra de otras, y yo sí soy culpable de haber dejado por escrito mis opiniones en publicaciones de redes sociales”, sentenció.

Asimismo, consultado por los vilipendiados 30 años de gobiernos anteriores, Figueroa evitó una autocrítica directa.

“Tengo una opinión política, por algo soy ministro de este Gobierno y pertenezco a una generación política que no solamente ha hecho puntos sobre lo que consideramos fueron límites de los Gobiernos anteriores, sino que también sobre los límites de la protesta social, que es de donde nosotros venimos”, intentó explicar.

“Me parece que una síntesis que está presente en esta alianza de Gobierno, es muy sana, respecto de los límites de los Gobiernos anteriores, pero también de la protesta social y por eso concurrimos todos quienes en el pasado nos criticamos ida y vuelta, en un mismo proyecto”, agregó.

“Hay un proceso de madurez, el hecho de estar gobernando con partidos políticos con los que antes no trabajábamos en una misma alianza, es una fortaleza mas que una debilidad”, resaltó.

“Ustedes citaban algunas críticas que sostuve en el pasado por ejemplo al exministro Sergio Bitar, hoy día con el ministro Bitar tenemos la misma posición respecto del financiamiento universitario y eso es una muy buena noticia, los dos nos movimos y eso es una virtud”, insistió.

Así también, respecto a sus frases en documentos académicos respecto, por ejemplo, a la quema de una tienda de La Polar durante el estallido social, el secretario de Estado descartó haber avalado la violencia.

“Con la frase en particular intenté expresar una sensación de hartazgo con los abusos, con la injusticia que estaba extendida en la sociedad. En calidad de periodista traté de conectar con esa sensación, pero en ningún momento, ni entonces ni después, he validado ni he participado en ninguna acción violenta”, dijo.

Por último, respecto a su relación con el presidente Boric, el ministro Figueroa descartó tener una amistad, apuntando principalmente a un compañerismo.

“Con el presidente tengo una relación de respeto y compañerismo, compartimos un mismo proyecto político hace mucho tiempo, no tenemos una relación de amistad, hace rato que no nos invitamos a los cumpleaños, y lo digo porque se tiende a creer que quienes fuimos parte de una misma generación de dirigentes estudiantiles somos muy cercanos y muy amigos, y eso no es así”, cerró.