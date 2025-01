Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, admitió que el proceso de compra fallida de la casa de Salvador Allende no se llevó a cabo como esperaban y que las responsabilidades políticas quedaron zanjadas con la salida de la exministra de Bienes Nacionales. El Gobierno, a través de Etcheverry, señaló que el nuevo ministro Francisco Figueroa está resolviendo la situación con una resciliación para aclarar cualquier duda. Respecto a las responsabilidades políticas de la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, ambas vinculadas a la compra, Etcheverry enfatizó que ya se tomaron medidas con la exministra Sandoval. Frente al requerimiento de Republicanos al TC para destituir a Fernández y Allende, Etcheverry expresó que el gobierno no ve utilidad en la acción, ya que no hubo consecuencias patrimoniales ni transferencias de propiedad, sino un proceso que se detuvo.