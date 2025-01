Renovación Nacional proclamó a Evelyn Matthei como su candidata presidencial para las elecciones de noviembre, con un respaldo del 84,3% de los consejeros. Matthei, quien militó en RN entre 1987 y 1993, aceptó el desafío y agradeció el apoyo del partido. La coalición Chile Vamos aún no define si habrá primarias, dejando en suspenso si Matthei competirá en una elección interna o directamente en la primera vuelta.

El consejo general de Renovación Nacional (RN) proclamó este sábado a Evelyn Matthei como su candidata para las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

Tras una jornada de deliberación que se extendió por más de seis horas en las dependencias del Ex Congreso Nacional, en Santiago, la postulación de Matthei fue aprobada por el 84,3% de los votos de los consejeros.

Matthei consiguió un amplio respaldo de RN, partido en el que militó entre 1987 y 1993, antes de pasar a formar parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Se espera que en las próximas horas el resto de los partidos de Chile Vamos -la UDI y Evópoli- se sumen al anuncio.

Por ahora, la coalición no ha definido si realizará o no primarias, por lo tanto, no está claro si Matthei competirá en una elección interna o irá directamente a la papeleta de primera vuelta el 16 de noviembre.

El consejo general de Renovación Nacional ha decidido proclamar como su candidata presidencial a @evelynmatthei CON EVELYN, CONSTRUYAMOS TIEMPOS MEJORES 💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/6hicWsN5Yf — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) January 11, 2025

Evelyn Matthei: “Acepto honrada este tremendo desafío”

Tras agradecer el respaldo de RN, Evelyn Matthei confirmó que será candidata: “Acepto honrada este tremendo desafío”, dijo la exalcaldesa de Providencia.

“La presidencia de la República no es una aspiración individual, ni una aventura solitaria. Es un esfuerzo colectivo en el que deben participar la política, los equipos técnicos, la sociedad civil en su conjunto”, sostuvo.

“Por eso, agradezco que el partido más votado de Chile en las últimas elecciones de gobernadores, alcaldes, cores y concejales, apoye mi candidatura”, agregó.

Matthei dijo que su candidatura es una “invitación” para “trabajar en un proyecto país, con humildad, convicción y con la tranquilidad de sentirse acompañada por personas maravillosas”.