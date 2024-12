El abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, interpuso una denuncia en contra de un militar israelí acusado de crímenes de guerra en Gaza, quien habría sido ubicado en la región de Aysén.

Se trata de Saar Hirshoren, quien es integrante del 749 Batallón de Ingeniería de Combate de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI). De hecho, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició la investigación y notificó al denunciante, según publicó La Tercera.

La acción legal fue interpuesta el pasado 24 de diciembre en representación de la Fundación Hind Rajab (HRF, por sus siglas en inglés), una organización bautizada así en honor a una niña de 6 años que murió en medio de los bombardeos israelíes en Gaza.

De acuerdo a ONG, Saar Hirshoren es responsable de crímenes de guerra cometidos en Gaza, por lo que la HRF exige su arresto inmediato. En paralelo, se ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra todo el batallón y sus líderes por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

Tras un paso por Argentina, donde también se interpuso una denuncia penal, el militar israelí viajó a nuestro país, siendo geolocalizado en Chile Chico, región de Aysén, destaca HRF.

En la denuncia presentada por el abogado Hugo Gutiérrez, se presentaron antecedentes que evidenciarían su participación en crímenes de guerra, incluidas demoliciones documentadas en las redes sociales y a través de relatos de testigos.

“Hirshoren publicó en su cuenta de Instagram un video que lo muestra junto a otros individuos en Gaza, en servicio activo, mientras cometen crímenes de guerra y contra la humanidad”, se acusa.

En ese sentido, se solicitan acciones legales urgentes, incluida una orden de arresto y restricciones de viaje para evitar su fuga.

Esto último, destacando la adhesión de Chile al Estatuto de Roma y a la legislación nacional (Ley 20.357), que faculta a sus tribunales para enjuiciar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

🚨🚨 The #HindRajabFoundation has filed complaints in #Argentina and #Chile demanding the immediate arrest of Israeli war criminal Saar Hirshoren for war crimes in #Gaza.

Evidence includes his documented role in the destruction of civilian infrastructure. A parallel case has… pic.twitter.com/1TFJb7zLgH

— The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) December 26, 2024