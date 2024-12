Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Diputados UDI instan a Boric a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela antes del cambio de mando del 10 de enero. Cristhian Moreira y Cristián Labbé piden al Mandatario no dilatar decisión, siguiendo ejemplos de otros países. Recuerdan que tras elecciones del 28 de julio, Gobierno no reconoció a Maduro, pero aún no valida a González pese a pruebas del triunfo opositor. Llamado se fundamenta en evitar perpetuación de Maduro en el poder. Buscan acuerdo en comisión de Relaciones Exteriores para formalizar solicitud.