Diversos son los problemas que ha enfrentado el Registro Civil durante los últimos días, dadas las “intermitencias” en el funcionamiento de su sistema online.

En concreto, este jueves se informó que el sistema de validación de documentos dejó de funcionar en las oficinas a nivel nacional, lo que se suma a los problemas presentados con la implementación del “Nuevo Sistema de Identidad“, que empezaría a regir el pasado lunes.

Al respecto, según consignó Emol, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Registro Civil e Identificación (ANERCICH) comunicó que la empresa que se adjudicó la implementación del nuevo sistema, IDEMIA, “no fue capaz de levantar el sistema en su totalidad, debiendo los funcionarios asumir ante el público los costos de las demoras e intermitencias”.

A lo que la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil e Identificación de Chile (ANFURCICH), otro sindicato del servicio, se sumó, destacando que esto lo sufren “todos aquellos usuarios que requerían de sus documentos de identificación para cobrar sueldos, cobrar cheques, pagar deudas, prestaciones de salud, viajes programados, y diversos otros trámites”.

Respuesta del Registro Civil a los problemas en el sistema

Ahora, según informó el citado medio, el Registro Civil se refirió a los problemas, justificándose por la envergadura del nuevo sistema de identidad.

“Toda puesta en marcha de un sistema de gran envergadura a nivel nacional y en consulados, siempre puede presentar algunas incidencias, particularmente los primeros días, las que han ido siendo subsanadas por los equipos técnicos”, señalaron.

Así, recalcaron que durante las intermitencias “el Servicio ha seguido atendiendo a las y los usuarios agendados y a los casos espontáneos que por preferencia (personas con discapacidad, embarazadas, niños menores de 4 años, personas mayores, cuidadores) no requieren agendar hora para solicitudes de cédula y pasaporte”.

“Adicionalmente, están disponibles los nuevos aplicativos para reimprimir cédulas (CedulApp), cédula asistida para personas con discapacidad e Identificación Digital, que permite activar la cédula digital“, agregaron.

Entrega de documentos sin validar

Finalmente, según Emol, funcionarios del servicio informaron que más del 85% del sistema estaría normalizado, con 19 mil cédulas de identidad pendientes para su entrega.

No obstante, mientras se generaron los problemas, se habrían entregado algunos documentos sin validar, los que se solicitó activar en las mismas oficinas cuando el sistema vuelva a estar en total funcionamiento.

“Técnicamente a las personas no se les podía entregar el documento porque donde fueran no les iba a servir. Los que tenían que volar, por ejemplo, no iban a tener activados el pasaporte o la cédula (…) Igual alcanzaron a entregarse algunos, pero no estaban activados”, admitió un funcionario al citado medio.