La ministra del Interior, Carolina Tohá, desestimó y se refirió escuetamente a la “renuncia voluntaria” que presentó el exsubsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, el 17 de octubre pasado, a través de una carta.

Fue el pasado 29 de octubre cuando el presidente Gabriel Boric, acompañado por el abogado Jonatan Valenzuela, declaró de forma voluntaria en La Moneda ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, quienes lideran la investigación por la denuncia de abuso sexual y violación contra la exautoridad.

“Yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. Por ello, converso alrededor de las 14:30 horas con él y la ministra Tohá aquí en La Moneda, a solas. Sobre su continuidad, me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad y yo le dije que en mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Me indicó que OK, así lo haría y es así como renuncia al cargo. La ministra Tohá no intervino, pero habíamos conversado previamente y estábamos de acuerdo en este punto”, fue parte de la declaración de Boric.

Incluso el 18 de octubre, durante el polémico punto de prensa, el jefe de Estado manifestó que “con los antecedentes recabados durante el día miércoles (16 de octubre), se hizo la evaluación correspondiente y le solicité al subsecretario la renuncia, quien a su vez me la presentó inmediatamente —al respecto no hubo desacuerdo— el día jueves”.

Incluso Tohá, el 30 de octubre, indicó a los persecutores que “Monsalve dijo que su abogado le había señalado que renunciar perjudicaría su defensa, pero el Presidente le dijo que iba a necesitar su renuncia“.

“Renuncia voluntaria”

Sin embargo, según una carta publicada hoy por ExAnte, el 17 de octubre, cuando Monsalve renunció en La Moneda, presentó un escrito donde renunciaba de forma voluntaria.

En el documento dirigido al presidente Gabriel Boric, que incluye un membrete del Ministerio del Interior, Monsalve señala que “mediante la presente, vengo en presentar mi renuncia voluntaria al cargo de Subsecretario del Interior que desempeño desde el 11 de marzo de 2022”.

“Agradezco la confianza depositada en mi persona para desempeñar dicho cargo y el respaldo recibido a toda la gestión que ejecutamos, desde esta cartera de Estado, para dignificar la vida de los chilenos y chilenas y avanzar en una política eficiente en materias de seguridad pública”, agrega.

Reiterando que “mi renuncia voluntaria se hace efectiva a partir de hoy 17 de octubre de 2024”.

Tohá desestima el contenido de la carta

Respecto a esto, Tohá precisó que “la carta podrá decir cualquier cosa, pero los hechos fueron los que fueron”.

“Voy a ser categórica en esto: el Presidente de la República hizo una declaración ante la Fiscalía voluntariamente. Esto está ante una declaración a la Fiscalía, no está en discusión”, agregó.

Cabe recordar que ese 17 de octubre, en La Moneda, Monsalve dijo que: “Quiero informar que he presentado mi renuncia al Presidente de la República”.

“Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del Gobierno”, añadió.