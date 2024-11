La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a las caóticas horas que ha debido sortear el presidente Gabriel Boric, luego de que fuese denunciado por una supuesta difusión indebida de imágenes íntimas.

Recordemos que fue el abogado del mandatario, a través de un comunicado, quien expresó que su representado estaba siendo acusado de “difusión de registros de imágenes privadas y una falta de acoso sexual del artículo 494 del Código Penal”.

Eso sí, con el paso de las horas, este último quedó descartado por el Ministerio Público.

En ese contexto, la jefa comunal aseguró que “estamos en un punto bien crítico para Chile”.

Agregando que por ahora es “muy importante respetar, más que nunca, a las instituciones y guardar el debido respeto a la investigación, que espero que se haga en forma profunda, rápida y que no deje dudas a nadie”.

Asimismo, solicitó que todos quienes no están directamente involucrados traten de “mantener la mayor prescindencia posible, porque acá no cabe ningún tipo de especulación ni ningún tipo no cierto de acusaciones ni de comentarios sobre temas que en realidad no conocemos a fondo”.

Al ser consultada por el manejo que el Gobierno le ha dado a esta situación, la cual para algunos parlamentarios tiene similitudes con el Caso Monsalve, la alcaldesa indicó que “efectivamente han tenido una actuación que no ha sido nítida”.

No obstante, a su juicio, una cosa es como el oficialismo abordó los últimos acontecimientos ocurridos con funcionarios del Gobierno, y otro tema es lo que dictamine la justicia.

“En ese sentido, uno puede criticar la forma en que reaccionó el gobierno, pero lo clave es la investigación y esa se la tenemos que dejar a la Fiscalía”, expresó.

“No quiero hacer ningún tipo de especulación. No me corresponde, ya que no conozco los antecedentes. Sería irresponsable de mi parte”, cerró.