La senadora y presidenta del Partido Demócratas, Ximena Rincón, se refirió a la molestia con su par, el senador Matías Walker, tras una diferencia en el apoyo a candidatos por el GORE Metropolitano.

Recordemos que mientras la colectividad decidió apoyar al candidato Francisco Orrego, la carta de la oposición, el parlamentario antes mencionado, se inclinó por el otro Orrego, Claudio (ex DC).

Fue en conversación con Radio Infinita que Rincón comenzó diciendo que “estaba molesta por el hecho de la situación que se había provocado, pero borrón y cuenta nueva, seguimos trabajando y eso es lo importante”.

“No me voy a referir a un debate interno, político, que tuvimos en un chat. Hay un grupo de personas y no corresponde que se hable de ello (…) todo se ha dicho, hoy tenemos una decisión que fue tomada casi unánimemente desde el punto de vista de los que votan en la región Metropolitana, no de los que no votamos”, complementó.

Agregando que “los miembros de la directiva no votamos en esta situación, vota el Consejo General Nacional, que es el cuerpo intermedio, que toma las decisiones”.

Rincón reitera apoyo a Francisco Orrego

Acto seguido, reiteró que “el partido (Demócratas), prácticamente de manera unánime, se analizó lo que significaba apoyar a uno u otro candidato, las virtudes de uno u otro candidato”.

“La figura a apoyar es Francisco Orrego (…) aquí lo que importa es cuáles son las ideas, las acciones, la trayectoria del candidato para tomar una definición y no si trabaja o no trabaja con todos los alcaldes, que es lo que ha tratado de instalar el candidato Claudio en su campaña audiovisual”, sostuvo.

Finalmente, la senadora concluyó que “claramente por coherencia, por consecuencia, por transparencia, Demócratas se ha inclinado por apoyar a Francisco Orrego”.