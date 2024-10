La senadora Yasna Provoste (PDC) fundamentó que votará en contra de la acusación constitucional del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

La legisladora argumentó que la AC presentada por Chile Vamos, por notable abandono de deberes por parte del juez, no tiene una base sólida, por lo que aprobarla sería injusto.

Su intervención partió indicando que en este libelo solo importa establecer si el ministro Muñoz comunicó a su hija el contenido de un fallo antes de que se hiciera público, y si una declaración jurada cumple con el mínimo estándar probatorio para destituir a un juez de la República.

“En caso contrario, nuestra obligación ética y política es rechazar la acusación constitucional por ambos capítulos para no caer en el abuso de poder que dañaría el Estado de derecho”, argumentó.

“Aquí importa establecer el estándar de la prueba con la que se debiera acreditar los cargos dirigidos al juez, no a su hija”, agregó.

Su intervención continuó asegurando que el ministro de la Corte Suprema no está acusado de tráfico de influencias, ni relacionado con el ‘caso Audio’.

Por el contrario, que es una autoridad que gracias a su larga trayectoria ha ganado una fama de rectitud e imparcialidad.

“Pareciera que esto molesta. Así que no podemos destituirlo sin tener un hecho verificado, fuera de toda duda razonable. El único hecho sobre el que se infunda la AC no es imparcial y se basa en suposiciones”, añadió.

“El único hecho sobre el que se funda es una declaración jurada ante un Notario, prestada por la dependiente de una empresa privada que no acredita el ilícito imputado”, aclaró.

Antes de cerrar su planteamiento, la senadora PDC indicó que si esta acusación no se rechaza, se enfrentan a la posibilidad de destituir a un juez por un testimonio de oídas, sin sustento alguno.

“Yo constato que estamos ante un juez que cuya trayectoria avala honestidad e integridad. Que niega acusaciones no probadas y yo no encuentro hechos comprobados que lo desmientan”, indicó

“Aprobar una sanción máxima sobre una base carente de veracidad sería arbitrario e injusto. Yo no estoy dispuesta a apoyar una acusación insostenible. No lo haría, aunque no conociera nada de sobre el juez Muñoz”, concluyó.