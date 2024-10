Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Una persona fallecida y un pasajero en estado crítico es el saldo de un violento accidente de tránsito registrado en la Ruta 7, Carretera Austral, en el sector Puente Méndez de Chaitén, Los Lagos. El suceso involucró a un vehículo particular que impactó fuertemente contra la estructura del puente. El herido, cuya identidad aún no se ha confirmado, fue trasladado al hospital de Chaitén y se espera su evacuación a Puerto Montt para recibir atención especializada. Aún no se han determinado las causas del accidente ni se han revelado las identidades de los implicados, según las autoridades.