Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La contralora general de la República (s), Dorothy Pérez, anunció nuevos criterios para el uso de redes sociales en el sector público, enfatizando la necesidad de su uso solo cuando sea imprescindible y no con propósitos propagandísticos. Estas medidas buscan garantizar que las redes sociales de instituciones y personas con cargos públicos se gestionen de manera responsable y no tendenciosa, con el objetivo de informar a la comunidad sin generar confusiones. Entre los nuevos requisitos destaca la prohibición de que funcionarios divulguen información antes de su publicación oficial por parte del servicio, así como la restricción de vincular cuentas institucionales con las personales de autoridades o funcionarios, evitando el uso de bienes públicos para promover canales de comunicación personal. Además, se establece que los bloqueos en redes sociales estarán prohibidos en cuentas institucionales, pero no se emite un pronunciamiento sobre su aplicación en cuentas personales.