El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, insistió en el criterio que fijó el Gobierno de cara a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado el próximo 1 de octubre.

Recordemos que la máxima autoridad de la policía uniformada enfrentará cargos por el delito de omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019.

Al respecto, desde La Moneda han insistido que una vez que sea formalizado, Ricardo Yáñez deberá dejar de inmediato su cargo en Carabineros.

Incluso, la propia ministra vocera Camila Vallejo sostuvo que “frente a las formalizaciones la solicitud es la renuncia, es el criterio que se ha establecido desde el primer momento”.

En esa línea, este miércoles el ministro (s) Monsalve reiteró la postura del Ejecutivo sobre el escenario que enfrenta la autoridad. “Yo creo que las cosas son bastante claras, el Presidente, el Gobierno, ha fijado un criterio, creo que eso ya es conocido”, señaló.

“Yo lo he reiterado porque es un criterio que se dio a conocer ya hace muchos meses, que no tiene que ver con la institución, no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con la presunción de inocencia, tiene que ver con cuidar las instituciones”, reafirmó.

En ese sentido, Monsalve señaló que “puedo garantizar que tanto en lo que el Presidente de la República, Gabriel Boric, está pensando, como también en lo que está pensando el general director de Carabineros, está el bien de la institución de Carabineros de Chile”.

“Eso es lo que importa y les aseguro que ambos van a tomar las decisiones pensando en la importancia que la institución tiene para nuestro país”, concluyó.