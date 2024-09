El senador Fidel Espinoza (PS) condicionó su apoyo al proyecto del CAE aclarando la situación de Jaime Tohá, exdirector de la Junaeb vinculado a Luis Hermosilla, lo que fue replicado por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien rechazó mezclar temas. Espinoza argumentó que no es chantaje exigir transparencia en un caso que involucra millones de pesos en educación. La Moneda respondió calificando la postura como chantaje, mientras el debate sobre el CAE continúa, ya que el Ejecutivo señaló que no podrá presentarlo en septiembre debido a una agenda apretada.

Tras los dichos del senador Fidel Espinoza (PS), quien condicionó su apoyo al proyecto del CAE y pidió que se investigue al exdirector de la Junaeb, Jaime Tohá, por sus nexos con Luis Hermosilla. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, replicó: “No estamos para mezclar temas que son distintos”.

En conversación con CNN, el legislador socialista afirmó: “No voy a votar a favor de un CAE si no se aclara toda la situación de Jaime Tohá”.

Esto, tras la revelación de Ciper respecto a que desde la empresa Savisa -en 2019- se le pidió ayuda a Hermosilla para conseguir información que no era pública, lo que terminó con la contratación de la empresa por parte de Junaeb (Tohá), por un monto de $126 mil millones.

“Es primo hermano de la ministra del Interior y tiene que dar explicaciones al país”, aseguró el socialista.

Respuesta de La Moneda y reacción de Espinoza

Las declaraciones tuvieron reacción desde La Moneda. En concreto, Vallejo respondió: “No sé por qué condicionar necesidades de solución a las deudas del CAE a otros temas que tienen que ver con otras aristas”.

Así, la secretaria de Estado sostuvo que el problema planteado por Espinoza es legítimo, pero usarlo para no votar a favor del CAE “nos suena a chantaje”.

“No estamos para mezclar temas que son distintos”, insistió.

Ahora, el senador continuó el debate y replicó a la ministra, afirmando que su postura “no es chantaje”.

“Ministra vocera, no es chantaje decir que mi voto para el CAE no está disponible si el Ejecutivo no se querella en tema Junaeb que involucra a exdirector Nacional Jaime Tohá. Son miles de millones de pesos en la educación ¿Para usted es chantaje pedir transparencia?“, refutó.

El debate respecto al CAE continuará latente, pues desde el Ejecutivo aseguraron que no podrá ser presentado en septiembre por una “agenda bastante exigente”.