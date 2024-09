La ministra del Interior, Carolina Tohá, aclara críticas tras sugerir al Congreso "trabajar un día más a la semana" para abordar eventuales acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas. Tohá enfatizó la importancia de no descuidar la lucha contra la corrupción y seguir legislando en temas relevantes para la ciudadanía. Ante las críticas de falta de coherencia por parte de la oposición, la ministra subrayó que sus declaraciones no fueron una crítica a los parlamentarios, sino una confianza en que podrán compatibilizar sus responsabilidades. Aseguró que se podrá avanzar en las agendas de seguridad y económica, así como en las acusaciones constitucionales, sin descuidar la labor legislativa permanente.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de las críticas luego que sugiriera al Congreso “trabajar un día más a la semana”, asegurando que malinterpretaron sus dichos.

Recordemos que, a propósito de las eventuales acusaciones Constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, en entrevista con Mega la secretaria de Estado instó al Poder Legislativo “trabajar un día a la semana, de extender los horarios para tener tiempo disponible que permita hacer las dos cosas”.

“No se pueden dejar de perseguir actos de corrupción y no se puede legislar en la materia que le importa a las personas”, insistió.

Sus declaraciones causaron críticas desde la oposición, que acusaron falta de coherencia del Gobierno en sus prioridades, recordando acciones previas como la urgencia del Día del Pajarete.

Este lunes, la ministra Tohá respondió a los cuestionamientos, apuntando a una malinterpretación de sus dichos por parte de los parlamentarios.

“Lamentablemente, no sé por qué razón, se interpretó en alguna de mis declaraciones que yo estaba haciendo una crítica a los parlamentarios”, sostuvo.

“Creo que si cualquiera revisa las declaraciones que he hecho, nunca he formulado una crítica a los parlamentarios”, sentenció la autoridad.

“Al revés, he dicho que no me cabe duda que los parlamentarios van a encontrar la manera de compatibilizar el ejercicio de esta facultad con su responsabilidad legislativa permanente, que no me cabe duda que las agendas que tenemos comprometidas con la ciudadanía, del fast track de seguridad y del fast track económico, las vamos a sacar adelante, independiente de que haya que constituir y sacar adelante comisiones que estudien acusaciones constitucionales”, insistió.

“Entonces, cuando después se responde por parte de un dirigente de una bancada, un parlamentario, como que yo hubiera hecho una crítica, lamentablemente fue un error de información porque nunca la he planteado”, dijo la titular del Interior.

“He planteado mi confianza en que se va a poder trabajar y hacer las dos cosas. Y creo que es lo mismo que ha confirmado la presidenta de la Cámara (de Diputados), que ha señalado que se va a encontrar la manera de sacar adelante las tareas permanentes, compatibilizándolas con tareas nuevas que puedan surgir si es que se define hacer acusaciones constitucionales”, concluyó.