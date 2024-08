El Presidente Gabriel Boric realizó una visita al Hospital Intercultural Makewe en la comuna de Padre Las Casas, acompañado por diversos ministros y autoridades locales. En su intervención, destacó la importancia del diálogo intercultural y el respeto por la cosmovisión mapuche.

“Es muy impresionante ver cómo un viejo hospital de madera se transforma en esta tremenda infraestructura que otorga dignidad a todos los habitantes del sector”, expresó Boric, subrayando la relevancia de este hospital que atiende a más de 120 comunidades mapuche, así como a los vecinos no mapuche.

El Mandatario valoró la autogestión del centro de salud, señalando que “la autodeterminación del pueblo mapuche es tremendamente importante“, y destacó el papel del diálogo entre culturas para fomentar el entendimiento y la convivencia pacífica.

En un trawün realizado en el hospital, Boric pudo escuchar las críticas y felicitaciones de los representantes de diversas comunidades. “Poder escuchar directamente desde el lonco hasta los diferentes representantes de distintas comunidades es tremendamente valioso”, afirmó.

El hospital, que fue inaugurado oficialmente en noviembre de 2023, tiene más de un siglo de historia y es gestionado por la Asociación Indígena para la Salud Makewe-Pelale desde hace 25 años. En esa línea, el Presidente recordó el legado de los fundadores y destacó el impacto positivo que ha tenido en la salud de las comunidades.

Durante su visita, Boric tuvo la oportunidad de conocer a la machi Virginia, quien, según sus propias palabras, fue atendida “con respeto y educación”, destacando la importancia de preservar y difundir los conocimientos tradicionales en el ámbito de la salud.

El Presidente también se refirió a la educación, señalando que “la educación del pueblo mapuche es importante que se recupere con pertinencia territorial”, y anunció un aumento en la cobertura de la beca indígena, con más de 2.000 nuevos beneficiarios en educación básica, media y superior.

Boric resaltó la necesidad de fortalecer la educación rural para evitar que los jóvenes deban abandonar sus comunidades y migrar a las ciudades. “Queremos que los jóvenes se puedan quedar en el campo, que no haya una obligación al exilio en la ciudad“, afirmó.

En cuanto al Plan Buen Vivir, implementado desde 2022 en la región, el Presidente destacó su impacto en áreas cruciales como la conectividad, el agua potable y el desarrollo productivo, fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

El Presidente Boric también mencionó la Comisión de Paz y Entendimiento, creada en 2023 con apoyo transversal de todos los sectores políticos. “Esta comisión ha realizado un trabajo tremendamente importante para lograr esa paz de entendimiento que ha sido tan esquiva en la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche“, señaló.

En relación a la violencia en la región, Boric reconoció que, aunque los hechos de violencia han disminuido, el proceso es largo y complejo.

“

No se trata solamente de un problema policial, que también lo es. Y por eso hemos fortalecido las policías; por eso cuando encontramos un arma que se utilizó, o que se presume se utilizó en un robo recién en Rancagua (…) Decimos acá está, no son reivindicaciones de los pueblos originarios, acá hay delincuencia también, pero no es solo eso, hay reivindicaciones históricas que tienen un sentido y que había que escuchar.

Había que sentarse a conversar con las comunidades. Había que entender el origen de la demanda de tierra, que la demanda por paz es de todos los habitantes del sector de La Araucanía, de Arauco, de Malleco. En el fondo, acá las cosas se podían hacer de manera distinta y tenemos que sostener ese camino. No es fácil, es frágil. Por eso, ante cualquier eventualidad no sirven las improvisaciones. Hay que mantener la línea trazada. Esto es una política de Estado y yo espero Pacientemente, pero también con mucha expectación las conclusiones que nos va a entregar la Comisión en noviembre para poder entregárselas y mostrárselas al país y que como país, no como gobierno solamente, no solo yo como Gabriel Boric, Presidente; sino como país, nos comprometamos a hacernos cargo de esta herida que nos ha tenido sangrando durante tanto tiempo.