Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra del Interior, Carolina Tohá, instó a no precipitarse en conclusiones tras el descubrimiento en Panamá de cocaína en un buque que partió desde Mejillones (Chile) con destino a Suecia. Se detectaron irregularidades en el sello del contenedor, sugiriendo el uso de la técnica del “Rip Off”, donde se abre y contamina el contenedor. Aunque se considera la posibilidad de contaminación en alta mar, se han señalado deficiencias en los controles portuarios chilenos. Tohá pidió esperar resultados concluyentes antes de juzgar, destacando los avances en el control de mercancías en Chile. Subrayó la adquisición de escáneres de última generación y la conexión a la red de la ONU para un control más estratégico. Enfatizó en la necesidad de persistir en estas medidas y no sacar conclusiones apresuradas sobre este caso específico, ya que la investigación aún no es concluyente.