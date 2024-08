Las encuestas la posicionan como una eventual carta presidencial y dentro de la esfera política suena su nombre. Hablamos de la expresidenta Michelle Bachelet, quien fue consultada sobre si ha pensado en una tercera candidatura.

La exmandataria abordó este tema durante su participación en el ciclo del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos “Mujer y Política” de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Según consignó CHV Noticias, Bachelet recalcó que “creo que a la democracia le hace bien tener rostros nuevos. No quiere decir que rostros jóvenes necesariamente, pero sí rostros nuevos”.

“Piensen que la vez pasada, a esta altura del año, el nombre de Gabriel Boric no existía. Y yo creo que hay mucho camino por andar, hay que esperar y no hay que estar tan apurados”, comentó la ex alta comisionada para los DDHH de la ONU.

Incluso, generó risas en la audiencia, al señalar que “yo ando en otra en la vida”.

“En lo que estoy dedicada ahora es a contribuir a la unidad en las fuerzas del progresismo. Porque como no estoy en política activa (…) lo que quiero es contribuir a que el país mejore”, comentó la exjefa de Estado.