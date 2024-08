Este miércoles se entregó la encuesta de agosto de la Agenda Criteria, donde se evaluó al presidente Gabriel Boric, su Gobierno, la oposición, el próximo presidente o presidenta de Chile, entre otros temas.

Respecto a la pregunta sobre quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta del país, sigue liderando la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con el 29% de las menciones de los encuestados.

Le siguen la expresidenta Michelle Bachelet y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ambos con un 13%. Esto significa un aumento de 4 y 5 puntos, respectivamente, en relación a julio.

Más atrás aparece la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, con un 4%; el diputado Johannes Kaiser con un 3%; el economista Franco Parisi con un 2%; y la ministra del Interior, Carolina Tohá, también con un 2%.

Evaluación presidencial y Gobierno

En cuanto a la aprobación presidencial, Gabriel Boric, durante agosto, no presenta cambios y se mantiene en un 35%. La desaprobación, en tanto, baja 3 puntos y llega 50%.

En tanto, la aprobación del Gobierno sube dos puntos respecto del mes anterior y llega al 32%.

La desaprobación, por su parte, baja cuatro puntos porcentuales y llega a 55%.

Oposición

La aprobación al desempeño de la oposición continúa estable, subiendo un punto porcentual y llegando al 16%.

Mientras que, un 63% de los encuestados, la desaprueba. Lo que significa un punto menos respecto de la medición de julio.

Urgencias ciudadanas

Al preguntarles sobre cuáles son los temas más importantes o prioritarios para las personas, los encuestados siguen mencionando mayoritariamente al combate de la delincuencia y el narcotráfico como la principal preocupación (53%).

En segundo lugar, y en una línea similar, se mantiene el control de la inmigración ilegal con 37%. Esto implica un alza de 3 puntos respecto de la medición de junio.

En tercer lugar, se mantiene la salud, problemática que vuelve a crecer tres puntos porcentuales y alcanza un 29% de las elecciones de los encuestados.

En cuarto y quinto lugar aparecen temáticas de índole económica como la inflación (26%) y la reactivación económica (25%). Ambos temas bastante estables respecto de mediciones anteriores.

Imagen de los presidenciables

Nuevamente, se evaluó la imagen de algunos presidenciables que han sido mencionados en las ediciones pasadas de la Agenda Criteria.

En este sentido, Evelyn Matthei sigue siendo la mejor evaluada con un 50% de imagen positiva (buena o muy buena), lo que refleja un alza de cinco puntos porcentuales respecto del mes pasado. Mismos 5 puntos desciende su imagen negativa, la que llega al 23%.

Michelle Bachelet continúa en el segundo lugar, manteniendo un 41% de imagen positiva, no obstante, sube 3 puntos en imagen negativa, llegando a un 34%.

José Antonio Kast mantiene su imagen positiva (30%) y reduce en cuatro puntos su imagen negativa, alcanzando un 47%.

En cuarto lugar, aparece el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, con un 26% de imagen positiva y 34% de imagen negativa.

Escenarios presidenciales

También se le consultó a las personas sobre los escenarios presidenciales, si es que la elección fuese este domingo.

En un primer set competitivo, se incluyó a Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Camila Vallejo, Michele Bachelet, Franco Parisi y ME-O. Aquí, Evelyn Matthei obtiene el primer lugar con un 31% de las preferencias. Seguida por Michelle Bachelet con un 18% y tercero José Antonio Kast con 17%.

En un segundo set competitivo, se colocó a Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Camila Vallejo, Carolina Tohá, Franco Parisi y ME O. Nuevamente, Evelyn Matthei obtiene el primer lugar con un 31%. Seguida por José Antonio Kast con un 19% y Camila Vallejo con un 11%.

En el contexto de una segunda vuelta, se plantearon cuatro escenarios posibles. Los dos primeros enfrentando a Evelyn Matthei contra Michelle Bachelet y Carolina Tohá. Y los últimos dos, enfrentando a José Antonio Kast frente a Bachelet y Tohá.

En el caso de Matthei, sale victoriosa en ambos escenarios. Obtiene 51% vs. 18% de Tohá. Mientras que obtiene 45% vs. 33% de Bachelet. En el caso de Kast, sale victorioso contra Tohá (35% vs. 27%), no obstante, pierde frente a Bachelet (34% vs. 40%).

