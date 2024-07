Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Durante este fin de semana largo en la región Metropolitana se registraron 17 homicidios, reavivando el debate sobre un posible despliegue militar en la Capital. Aunque algunos sectores del oficialismo, como los senadores del Partido Socialista Gastón Saavedra, Juan Luis Castro y José Miguel Insulza, plantearon inicialmente la idea del Estado de Sitio, posteriormente Insulza dio marcha atrás en su propuesta. Por otro lado, el diputado Tomás de Rementería señaló que las FFAA no están preparadas para el resguardo del orden público, mientras que el diputado Andrés Jouannet llamó al Gobierno a decretar Estado de Excepción en la Región Metropolitana o en comunas con altos índices de delitos violentos, proponiendo que los militares colaboren en allanamientos junto a Carabineros y la PDI. Sin embargo, el diputado de la UDI, Álvaro Carter, criticó al Gobierno por no implementar la medida, atribuyendo la decisión a su pasado y al "miedo" al Partido Comunista. El Presidente Boric argumentó que la experiencia comparada no avala el despliegue militar, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó el Estado de Sitio pero abrió la posibilidad de que las FFAA participen en la lucha contra el crimen organizado.