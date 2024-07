Este miércoles, el exasesor de la Subsecretaría del Interior e integrante del Comité Central del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, expresó sus preocupaciones sobre la relación entre su partido y La Moneda. En entrevista con Línea Uno de STGO TV, Lagos indicó que siente que hay gente que quisiera que el PC saliera del gobierno, citando al diputado Jaime Naranjo. Además, mencionó la importancia de entender que las coaliciones no son regimientos y que es peligroso convertir al gobierno en un tótem intocable. Respecto a una posible separación entre el gobierno y el PC, Lagos señaló que será en el Congreso del partido a finales de año donde se definirá el papel del PC en el gobierno y en futuras elecciones, agregando que actualmente no contemplan salir del gobierno. Por último, comentó sobre una eventual candidatura presidencial de la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacando que aún no hay una candidatura definida a la que estén mirando.

Este miércoles, el exasesor de la Subsecretaría del Interior e integrante del Comité Central del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, abordó distintos temas como la relación entre el partido y La Moneda.

Sobre ese tema, en conversación con Línea Uno de STGO TV, Lagos dijo percibir que “da la impresión que hay gente que como que quisiera que nos fuéramos. No nos quieren dentro del gobierno, eso a mí me preocupa”.

Al ser consultado por qué sectores, respondió “el otro día yo escuchaba al diputado (Jaime) Naranjo y decía: ‘bueno, se tienen que definir, o están fuera o están dentro"”.

Agregando “(…) yo siento que ahí hay un poquito de ligereza para entender de que las coaliciones no son regimientos. Segundo, creo que es súper peligroso cuando tú transformas a un gobierno en una especie de tótem al cual no se le puede plantear nada porque si se le plantea algo, tú eres desleal”.

Por otro lado, en cuanto a una posible separación entre el gobierno y el PC, el exasesor de Interior comentó que “el Congreso del partido termina a finales de año”.

“En la convocatoria al Congreso hay un montón de cuestiones referidas al balance, diagnóstico y propuestas en relación al gobierno. Hay otros temas, pero está ese”, complementó.

En ese sentido dijo que en la instancia se definirá “es el papel que puede jugar el Partido Comunista en lo que quede de gobierno, en el gobierno, y mirando ya para adelante”.

Añadiendo que “hasta ahora nosotros no nos hemos puesto en el escenario de salir del gobierno”. Finalmente, Lagos abordó una posible candidatura presidencial de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Es un escenario adelantado porque todavía no está, sin embargo en este momento nosotros no tenemos candidatura a la cual miremos así decir, esta es la persona. No, no, no, no es así”, concluyó.