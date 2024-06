El diputado Johannes Kaiser anunció la creación del nuevo Partido Nacional Libertario, colectividad que liderará tras su salida en enero pasado de Republicanos.

Así lo anunció en su cuenta en la red social X, donde detalló parte de los lineamientos del conglomerado.

“No somos conservadores. Somos reaccionarios. No somos estatistas. Somos libertarios. No somos internacionalistas. Somos soberanistas. No somos corporativistas. Somos libremercadistas. Creemos en tu derecho a desarrollar tu proyecto de vida en libertad. Somos el Partido Nacional Libertario”, señaló.

Según confirmaron desde el entorno del parlamentario, el pasado viernes firmaron más de 120 personas como socios fundadores de la nueva colectividad.

Consultado por Radio Bío Bío, Kaiser sostuvo que este miércoles acudirá al Servicio Electoral (Servel), para oficializar la inscripción de la nueva colectividad y ser declarada “partido en formación”.

“Estamos en las próximas horas presentando nuestro estatuto y nuestra declaración de principios ante el Servicio Electoral y a partir del de ese momento empieza la tramitación en el mismo servicio y esperamos conseguir una respuesta positiva muy pronto para poder iniciar el proceso de recolección de firmas”, detalló.

“El Partido Nacional Libertario adhiere a una serie de principios esenciales (…) el principio de soberanía nacional y supremacía constitucional”, enfatizó.

“Y esto último se debe entender que consideramos que la última decisión en materias de Estado en Chile las debe tomar siempre el pueblo de Chile, y no aceptamos la injerencia de organizaciones internacionales en nuestro territorio y en nuestra vida política interna”, añadió Kaiser.

“Por otro lado, creemos en un Estado pequeño, restringido y con labores esenciales, pero estas labores esenciales bien cumplidas que interfiera lo menos posible en la vida de las personas”, señaló.

“Nosotros creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida de las personas, en tanto no hubiera los derechos de terceros. Y ahí entra el tercer principio, desde el principio de no agresión. Creemos que tanto el Estado como las personas tienen la obligación de no iniciar una agresión contra terceros, y eso incluye también todo tipo de intento de cercenar sus derechos fundamentales”, concluyó.

Recordemos que Kaiser, si bien se declara libertario, tiene algunas diferencias con otros referentes internacionales, como el presidente argentino, Javier Milei.

De todas maneras, comparte algunas medidas, como por ejemplo el cierre de algunos ministerios, como Ciencias, Culturas y de la Mujer y Equidad de Género, para sumarlos a otras carteras.