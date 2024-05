El senador de la UDI, Iván Moreira, defendió su reunión con el presidente Gabriel Boric en La Moneda, tras un llamado por el Día del Completo que incluyó a Camila Vallejo. En el encuentro, discutieron sobre Reforma Previsional, tema de interés del senador. Moreira reafirmó su postura pinochetista, pero mencionó moderación. Destacó la importancia del diálogo político y el humor en medio de la confrontación. Afirmó que no cambiará sus convicciones, pero busca dejar huella en temas relevantes como la previsión. Su reunión con Boric refleja su compromiso con la democracia y el fortalecimiento del diálogo político.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, defendió su encuentro con el presidente Gabriel Boric, con quien compartió un completo en La Moneda.

Se trató de una cita que se originó a partir del Día del Completo, celebrado el pasado viernes 24 de mayo, el que motivó un particular cruce de invitaciones entre el parlamentario y las autoridades de La Moneda.

“Mañana: Día Nacional del Completo. Q tal @GabrielBoric si nos juntamos al mediodía para disfrutar un completito? y hablar de #previsión #seguridad, cambios al sistema político…agenda abierta. Y si le parece, nos acompañe @camila_vallejo, así tb hablamos de su #cuentapublica”, escribió el senador en su cuenta de X.

Mañana: Día Nacional del Completo.Q tal @GabrielBoric si nos juntamos al mediodía para disfrutar un completito? y hablar de #previsión #seguridad, cambios al sistema político…agenda abierta. Y si le parece, nos acompañe @camila_vallejo, así tb hablamos de su #cuentapublica😃 pic.twitter.com/kTY6aJvnee — Iván Moreira Barros (@ivanmoreirab) May 23, 2024

Su invitación tuvo eco en el mandatario, quien accedió junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, con quienes se reunió Moreira en el palacio de Gobierno.

De hecho, la oportunidad sirvió además para que discutieran sobre la Reforma Previsional, tomando en cuenta que el senador gremialista es presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social.

Al respecto, el senador Moreira reafirmó su posición ideológica, aunque reconoció que ahora está más moderado, según señaló en entrevista con CNN Chile.

Recordemos que el parlamentario es un reconocido admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, siendo aún cercano a varios integrantes de la familia del fallecido militar, pese a que ha admitido que el régimen tuvo “luces y sombras”.

“Primero que todo, lo hicimos con mucha dignidad, no fue frente a las cámaras”, enfatizó el senador Moreira.

En ese sentido, el parlamentario enfatizó en la señal de diálogo y poner “algo de humor político”, frente al clima beligerante que se vive en política.

“Desde que soy senador, he asumido con mucha responsabilidad desde hace más de diez años una conducta distinta, más seria, más de Estado, y creo que encontrarse con el Presidente a conversar y porque uno se come un completo en el Día Nacional del Completo, uno no va a cambiar de opinión”, sentenció.

“Pero yo curiosamente recibo muchos ataques de la extrema derecha”, lamentó Moreira, agregando que “sigo siendo pinochetista, sigo siendo un hombre de derecha, pero ahora, sí soy un hombre de derecha moderado, no voy a cambiar, no renuncio a mis principios, ni a mis convicciones”.

“Quiero dejar algo, una huella en algo tan importante como es la previsión para millones de chilenos que esperan una solución en un país que cada día envejece más”, añadió.

“Por lo tanto, el conversar con el Presidente, uno no renuncia a sus convicciones, es una muestra de civilidad, de una democracia que tiene que fortalecerse”, concluyó Moreira.