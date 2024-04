La ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo una reflexión respecto al pueblo mapuche, las promesas que se les han hecho, la restitución de tierras y el conflicto de fondo en este tema.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la secretaria de Estado dijo que hay “muchas personas en el Gobierno que creemos que en la Macrozona Sur hay una deuda enorme del Estado y hay una deuda con el pueblo mapuche”.

“Lo creo, lo sostengo, lo he pensado siempre y lo pienso hasta el día de hoy”, indicó la ministra respecto de la “deuda del Estado”.

Así también afirmó que “hay una temática de tierras que no se ha resuelto con el ritmo necesario, a pesar de que tenemos una ley indígena que permite restituir tierra, el ritmo de eso no ha sido suficiente”, añadiendo que “políticamente se han hecho muchas propuestas, muchas promesas”, sin embargo, “ni siquiera tenemos un reconocimiento de la Constitución de los pueblos indígenas, ni siquiera eso hemos logrado”.

En este sentido, Tohá manifestó que “hay una deuda y tenemos que trabajar en ella, y como Gobierno estamos trabajando en ella”.

“Deuda con el pueblo mapuche”

La secretaria de Estado también destacó que “la violencia no es el camino. La violencia solo genera más dolor, la violencia alimenta y les entrega una excusa a quienes se oponen a dar cualquier paso para resolver este conflicto de fondo. Y nosotros, con la misma fuerza que decimos, hay un problema de fondo histórico que resolver, con la misma fuerza decimos: el camino no es la violencia y no vamos a tolerarla”.

“Llevamos dos años en la Macrozona Sur con una reducción de las acciones violentas sistemática. Hoy día tenemos la mitad de acciones violentas que teníamos cuando llegamos al Gobierno. Y con todas las orgánicas que están detrás de la violencia, en todas hemos obtenido éxitos judiciales importantes (…). Acompañado con una serie de otras líneas de acción que tienen por objeto calmar los conflictos que sirvieron de campo de cultivo para la violencia”, precisó Tohá.

Por ejemplo, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, la que, según la ministra, “ha hecho un trabajo encomiable este tiempo, que en noviembre tiene que presentar su propuesta al Presidente”, asimismo, el Plan Buen Vivir, que evidencia un “trabajo de inversión, económico, social (…)”.

Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. Frente a esto, Tohá indicó que es “muy significativo y como Gobierno lo encontramos muy importante”.