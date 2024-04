En el marco del Caso Audio, este lunes la contralora (s) Dorothy Pérez llegó hasta la comisión investigadora por eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En ese contexto, Pérez detalló -en la Cámara de Diputadas y Diputados- sobre una serie de fiscalizaciones que se han hecho en los organismos antes mencionados.

Sobre eso, se mencionó una auditoría respecto al pago de horas extras en la Dirección Regional de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos (SII) entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Específicamente, relató la contralora (s), quedaron en evidencia pagos de horas extras -no acreditadas- por $174.034.085. Además, otras parcialmente acreditadas, y un monto de $139.825.013 sin acreditar.

Igualmente, se objetaron otras horas extras por $251.858.351. Esto, al no tener “sustento de ejecución en los registros de asistencia”. Además, quedó por acreditar un monto total de $54.606.243.

Además, según información entregada por la representante de la Contraloría General de la República, entre 2015-2018 hubo 24 casos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) que no presentaban el giro asociado al RUT del contribuyente correspondiente.

Contralora (s) descarta relación con Hermosilla y Villalobos

En la instancia, la contralora (s) igualmente descartó tener relación con los abogados vinculados al Caso Audio: Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

“No conozco al señor Hermosilla, nunca he hablado con él, nunca me he reunido con él, nunca he tenido ninguna conversación de ningún tipo, ni profesional, ni por escrito tampoco, ni en la Contraloría, ni fuera de la Contraloría”, dijo Pérez.

En cuanto a Villalobos, “tampoco es que yo tenga una relación de ningún tipo con ella, lo que sucede es que su marido, que es un exfuncionario del Ministerio de Educación, donde yo trabajé durante casi dos años, hace muchos años, en el año 2014, me invitó a una actividad a su domicilio”.

La instancia, aseguró, fue una “actividad social, una tertulia, donde habían diez personas más, todas exfuncionarios, no autoridades, y tampoco personas que tuvieran alguna relación con la Contraloría”.

Finalmente, Pérez concluyó que “todo ese tipo de especulaciones que se han hecho, la verdad es que es un error, y es un error grave, que no solo empaña a las personas, sino que también, eventualmente, a las instituciones”.