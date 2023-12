"No se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, señaló la Fiscalía. Su defensa intentará conseguir el sobreseimiento definitivo de Florcita Alarcón, a través de un recurso de queja ante la Corte Suprema, alegando que se "socavó" su carrera artística.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió ratificar la decisión de la Fiscalía de Violencia de Género de la zona oriente de la región Metropolitana, de no perseverar en la investigación contra el ahora exdiputado Florcita Alarcón.

Recordemos que el exparlamentario, conocido por su nombre artístico como “Florcita Motuda” era investigado por los delitos de violación y secuestro en contra de su expareja.

El caso estalló en enero de 2021, cuando una serie de imágenes íntimas del entonces diputado fueron compartidas a través de WhatsApp.

Luego, su expareja realizó una serie de acusaciones en contra del exparlamentario, tanto a través de medios de comunicación, como en una sesión secreta en la Corporación, así como una denuncia ante la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones.

Según aseveró, Alarcón la habría violado aprovechando que tomaba pastillas para tratar una depresión que sufría.

“Yo tomo pastillas para dormir porque sufro de depresión severa, él lo sabía, me veía tomar las pastillas, yo quedo inconsciente porque son pastillas fuertes. Al otro día me contaba que había tenido relaciones conmigo, luego me enteré que le mostró fotos mías desnuda a su jefe de gabinete”, señaló en entrevista con “La Voz de los que sobran”.

Sin embargo, el pasado 26 de octubre el tribunal ratificó el término de la indagatoria tras 1.021 días de investigación, según publica Interferencia.

“No se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, señaló la Fiscalía, tras agotar las diligencias, según aseguró al mismo medio el abogado de Alarcón, Lorenzo Morales.

“Esa es la desazón de esta investigación, porque estando en el año 2023, la investigación científica siempre vio que no hubo ningún atisbo, ningún antecedente importante, de las acusaciones, que eran tres violaciones y un secuestro, era así de grande”, sostuvo.

“La decisión de no perseverar para la fiscalía es como un empate. Declarar que no pudieron llegar al final de una investigación, igual es un fracaso para ellos. Porque tuvieron todas las aristas”, insistió.

“Allanaron la casa con una entrada y registro autorizada. Le llevaron 26 medios electrónicos. Florcita tenía 12 computadores y un conjunto más de medios electrónicos. Y más de 1.200 CD’s que eran de su carrera artística. De hecho, al mes siguiente de iniciada la investigación la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía se los devolvió porque son parte del patrimonio musical chileno”, agregó.

Por otro lado, el jurista criticó al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), que representaron a la denunciante. “Ellos nunca pidieron ninguna diligencia, solamente pidieron cuando ya estaba agotada la investigación; y ellos saben que es una cuestión que es clave para esclarecer esto”, fustigó.

“Si se reconstruye alguna vez el libro de esta investigación, se verá que esta es una investigación fracasada porque fue hecha con señuelo, con una denuncia falsa”, sentenció Morales.

Finalmente, Lorenzo Morales adelantó que intentarán conseguir el sobreseimiento definitivo de Florcita Alarcón, a través de un recurso de queja ante la Corte Suprema, alegando que se “socavó” su carrera artística.

Incluso, no descartó que el exdiputado humanista recurra a tribunales internacionales.