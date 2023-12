La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, pidió este viernes la renuncia de la asesora de Asuntos Corporativos de la institución, Marcela Gómez Aguirre, quien tras su salida emitió una declaración.

A través de un breve texto, Gómez afirma en su rol de asesora no tuvo “relación ni responsabilidad con los procesos de supervisión”, pero reconoce que realizó “comentarios de orden general” con alguien “externo” sobre el caso del empresario Daniel Sauer y el abogado Luis Hermosilla.

“Quiero precisar que en mis funciones como asesora de Asuntos Corporativos no tuve relación ni responsabilidad con los procesos de supervisión, fiscalización ni sanción que realiza ese servicio”, indica la ahora ex funcionario de la CMF.

“La medida adoptada responde a hechos auto denunciados de buena fe, referidos principalmente a comentarios de orden general y no esenciales en relación al caso de la corredora, formulados a un asesor externo de esa entidad. Declaro enfáticamente que no he solicitado ni recibido jamás dinero ni favores de ningún tipo, y que tampoco conozco ni he tenido relación con las personas mencionadas en el el audio, como las investigaciones en curso comprobarán”, agrega.

Gómez es periodista de profesión, y se ha dedicado al área económica, tanto en medios de comunicación, como en gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

“Estoy plenamente disponible para colaborar con dichas indagaciones, en razón de lo cual ya he puesto disposición mi teléfono y computador, y autorizaré la revisión de mis cuentas. Quisiera expresar mi profunda aflicción por el daño que esto genera a una institución de excelencia como la CMF, así como a sus funcionarios, Presidenta y a su Consejo”, cerró sus descargos.