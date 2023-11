De forma unánime, la comisión de Hacienda de la Cámara despachó a sala el proyecto de ley que busca regular las plataformas de apuestas en línea.

La iniciativa apunta a instaurar un mercado competitivo, transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos por la industria; y otorga mayores facultades a la Superintendencia de Casinos y Juegos para fiscalizar esta actividad.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió el articulado asociado a la tributación y confirmó que la iniciativa se mantendrá con suma urgencia, ya que las plataformas son ilegales, no pagan impuestos, no garantizan derechos a consumidores y consumidoras y no cumplen con la Ley de Protección de Datos.

Esta iniciativa contó con un amplio respaldo en la comisión. El diputado independiente, Carlos Bianchi, valoró que el proyecto contemple un aporte obligatorio del 1% de los ingresos brutos a acciones que promuevan el juego responsable. En tanto, el legislador republicano, Agustín Romero, destacó la recaudación fiscal de la iniciativa, que, según el informe financiero, alcanzaría los 84 mil millones de pesos al año.

El abogado asesor de las principales casas de apuestas online en el país, Carlos Baeza, criticó la aprobación de la carga impositiva que tendrá la industria, que llega al 38%, uno de los más altos en el mundo.

Los parlamentarios destacaron que un 2% de los ingresos brutos de este negocio serán destinados al Instituto Nacional de Deportes, para ser

distribuidos en federaciones, y los comités Olímpico y Paralímpico de Chile.