Felipe Silva, hijo del médico y coronel del Ejército Patricio Silva Garín, conversó con Radio Bío Bío luego que la Corte Suprema absolviera a su padre por la muerte del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva.

En 2019 Silva Garín había sido condenado por el ministro en visita, Alejandro Madrid, quien investigó el denominado caso Frei Montalva. Sin embargo, en 2021 la Corte de Apelaciones de Santiago lo absolvió, junto a los otros condenados en primera instancia. Dicha decisión fue confirmada este viernes por la Corte Suprema.

En diálogo con La Radio, Felipe Silva aseguró que siempre la familia Frei intentó instalar la idea de que la muerte del exmandatario había sido un homicidio.

“Lo dijimos siempre. Mi padre siempre intentó salvarle la vida a don Eduardo. Y Carmen Frei, abusando del poder político que tenía la familia Frei, intentó instalar la idea de que la muerte de don Eduardo había sido un asesinato”, partió señalando el hijo del médico.

En esa línea, añadió que “durante todos estos años hemos estado peleando. Primero mi padre en vida, hasta que falleció (en mayo de 2019) y después los hijos decidimos seguir el juicio para demostrar que mi padre era inocente (…) Con esto está claro que don Eduardo Frei falleció por una complicación quirúrgica y nunca hubo un asesinato”.

Sobre el tiempo que tomó demostrar judicialmente la inocencia de su padre, manifestó que “lamentablemente la justicia demora mucho y mi padre no está vivo para tener la felicidad que se demostró su tesis, que fue una complicación quirúrgica”.

“Estamos muy contentos porque recuperamos la honra de nuestro padre”, lanzó también.

Consultado por los dichos del expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien a través de un comunicado lamentó el fallo de la Suprema y subrayó que se trata de una verdad judicial y no material, Felipe Silva subió el tono.

“Él siempre va a decir la tontera que se le ocurra. Incluso se ha demostrado que no hay veneno y ayer salió en la televisión hablando que él pensaba que habían veneno. Pero lo que piense él no tiene ninguna importancia porque hay que demostrarlo y los peritajes demostraron que no habían veneno. Ellos siempre abusan del poder que tienen nosotros somos una simple familia este país que tuvimos que estar sometidos a esta tortura durante todos estos años”, recalcó.

Acciones legales

Al ser consultado sobre si lo resuelto por la Suprema permitía recuperar la tranquilidad familiar, Felipe Silva aseguró que “más o menos no más”.

En esa línea, indicó que evalúa “con el abogado qué acciones legales se pueden tomar, porque esto fue un costo de la vida de mi padre, un costo para todos nosotros como hijos que de alguna forma tenemos que recuperar o por lo menos no sé que paguen las costas del juicio”.

“No puede (ser) que en este país a alguien se le ocurra que su padre fue asesinado y hagan todo esto que hicieron, para que después la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema demuestren que no hubo asesinato. Esa es la única verdad en este país. El presidente Eduardo Frei Montalva no fue asesinado“, manifestó.

–¿Podría haber entonces alguna acción judicial?

-Sí. Hay que conversarlo en los días que vienen de acuerdo con los abogados a ver qué se puede hacer, porque en este país no es muy frecuente que uno trate de contrademandar por todo el daño provocado.

