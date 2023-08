Después del cambio de gabinete anunciado este miércoles por el presidente Gabriel Boric, parlamentarios de la oposición salieron a criticar los nuevos nombres que ocuparán los ministerios. El diputado de RN, Andrés Celis, quien es miembro de la comisión de Minería y exmiembro de la comisión de Cultura, fue uno de ellos y se refirió a los cambios puntualmente en las carteras de Cultura y de Minería.

“Bienvenidos Los Venegas al mundo de las culturas, las artes y el patrimonio. Asume Carolina Arredondo, una actriz que no sé si tenga la preparación, la expertise y el manejo para un ministerio que es sumamente complejo y que el ministro De Aguirre no pudo, no pudo con este, ya que como señaló, es un ministerio donde hay mucha necesidad y el presidente Boric prometió aumentar de un 0,3% del PIB a un punto del PIB y aún no cumple con aquello”, afirmó.

“En cuanto al ministerio de Minería, la ministra Hernando nunca pudo conocer y saber bien cómo administrar este ministerio, tanto es así que la situación de Codelco y de Enami hoy día es preocupante, pero asume una nueva ministra como la ministra Williams, a quien le tengo confianza, ya que durante el mandato de la presidenta Bachelet creo que tuvo una buena gestión y le deseo el mayor de los éxitos”, añadió.

Diego Schalper, secretario general de RN, afirmó que se esperaba una “cirugía mayor”. “Nos habríamos gustado un giro más profundo. Cuando nos habla de que dos personas de sectores más radicales del gobierno entran a Educación y entran a Desarrollo Social, parece que en la práctica no hay un giro significativo y el presidente todavía no es capaz de identificar que la disociación del proyecto en los sectores más de izquierda del gobierno, con lo que aspira la ciudadanía es de tal profundidad!”

“Ese es un cambio de gabinete con gusto a poco. Creo que se ha dejado pasar una oportunidad para retomar, por parte del gobierno y del presidente, todo el liderazgo en la conducción de la agenda política. Tal vez, lo más destacado en ese cambio de gabinete, sin duda, es el ingreso de Nicolás Cataldo como ministro de Educación y el cambio que se ha hecho en el Ministerio de Minería, pues Chile tiene un grave problema hoy en día con CODELCO y, obviamente, hemos perdido todo el empuje que traíamos en los temas del litio”, destacó el diputado Eric Aedo (DC), quien cuestionó la falta de cambios en el Ministerio de Obras Públicas y en el de Vivienda y Urbanismo.

Para el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, “probablemente, la idea del cambio de gabinete surgió para hacer frente al caso Convenios y también para dar algo de impulso a la agenda del gobierno. Sin embargo, por las negociaciones internas, este cambio terminó siendo completamente irrelevante. A la urgencia de la ciudadanía, que son la delincuencia y la economía, este cambio de gabinete no significa nada. A las urgencias que ha firmado el gobierno, por la Reforma de las Pensiones y la Reforma Tributaria, tampoco ayuda en absolutamente nada”.

Por medio de sus redes sociales, el senador por la UDI, Javier Macaya, publicó que el cambio de gabinete es “cosmético para zafar de los problemas y no un cambio de rumbo para enfrentarlos. Es reparto de poder entre sus militantes. Deben cambiar las malas ideas. Chile no perdonará la corrupción, la inseguridad y el estancamiento económico”.

Presidenta de Evólpoli, Goria Hutt, considera que el nombramiento de Cataldo es problemática, pues él tiene una trayectoria que ha sido cuestionada. “Su rol en las protestas durante el estallido social fue bastante proclive a justificar e, incluso, promover violencia. Eso no ayuda a recuperar la confianza en la gestión de Educación, que es un tema central y que está deteriorado.