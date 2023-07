Este viernes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, hizo un análisis de los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Casen 2022, que arrojó una disminución de la pobreza, de 10,7% en 2020 a 6,5% este año, resultado que se justificaría por el aumento de ingresos autónomos.

Así lo detalló el ministro, tras la primera sesión del comité interministerial que tiene como función asesorar al Presidente de la República en la determinación de los lineamientos de la política social del Gobierno.

“Lo que nosotros podemos observar de los datos de Casen 2022 es que, respecto al 2020, aumentaron mucho los ingresos autónomos”, explicó Jackson, detallando que “dadas las distintas políticas que se generaron tanto en 2021 como en 2022, se pudo retomar empleos y fuentes de ingresos”. Además “en materia de subsidios aumentaron también respecto al 2020”.

Eso sí, el ministro de Desarrollo Social confirmó que la situación aún no es del toda positiva, sobre todo entre la población con menos recursos, quienes no han regresado a los niveles de ingresos previos a la pandemia y en particular en comparación con la Encuesta Casen 2017.

“Los ingresos en general no se han recuperado al mismo nivel, sobre todo en los deciles más bajos. Respecto a lo que es 2017, los subsidios jugaron un rol muy fundamental”, aseguró Giorgio Jackson.

Eso sí, los resultados que servirán al comité interministerial para “hacer mayor énfasis en poblaciones objetivo con mayores carencias”, lo que se aplica también para saber “cuáles son los territorios que tienen mayores carencias para así focalizar los esfuerzos”, dijo el ministro.

Cabe destacar que el comité está compuesto por los ministerios de Hacienda, Segpres, Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, de la Mujer y Ciencia. Además están invitados los ministerios de Interior, Transportes, Energía, Deporte, Economía y Justicia.

Encuesta Casen 2022

Según la encuesta, la pobreza por ingresos ha experimentado una disminución significativa en el país y se ubicó en un 6,5% de la población, lo que equivale a 1.292.521 personas. Esta cifra representa un importante descenso en comparación con mediciones previas de la Casen, donde la tasa de pobreza se ubicó en un 10,7% en 2020 y en un 8,5% en 2017.

La pobreza extrema también registró una disminución a nivel nacional, ubicándose en 2% de la población, en contraste con el 4,3% registrado en 2020 y el 2,3% en 2017 (no hay diferencia estadísticamente significativa entre la tasa de 2017 y 2022). La cifra equivale a un total de 397.963 personas en situación de pobreza extrema.