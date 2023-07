La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución presentado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), por la polémica Comisión Asesora contra la Desinformación, por 71 votos a favor, 48 en contra y 12 abstenciones.

Se trata de una iniciativa donde la Cámara expresa su “extrema preocupación con respecto a la creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación”.

Pero además, solicita al presidente Gabriel Boric revocar el decreto Nº 12 del Ministerio de Ciencia para ingresar un “proyecto de ley de fortalecimiento y fomento de las organizaciones de verificación de hechos y de la prensa libre e independiente”.

Recordemos que la Comisión desarrollará informes sobre la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia. Además, deberán entregar recomendaciones para la creación de una política pública respecto a la regulación de las plataformas digitales.

Esto último, ha generado una dura controversia, no solo en el mundo político, sino también entre los medios de comunicación, con duras críticas apuntando a una eventual censura.

De hecho, en paralelo, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo que busca declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación impulsada por el Gobierno.

Desde el Gobierno, en tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el compromiso del Ejecutivo de proteger y fortalecer los derechos a la libertad de información y de prensa, y que no buscan restringirlo.

La autoridad recordó que el comité no tiene facultad para impulsar proyectos de ley; que no emitirá opiniones sobre contenido publicado en redes sociales; que no va a definir qué es o qué no es verdad; y que no es un espacio de recepción de denuncias.

Además, sostuvo que los informes que emitirá la comisión pueden servir de insumo para creación de políticas públicas en el futuro, y que ya existen una serie de proyectos auspiciados tanto por oposición como oficialismo para combatir la desinformación y las noticias falsas.