Aunque suene increíble, un chileno revivió de entre los muertos en agosto de 2022, ya que desde el 2015 aparecía en el Registro Civil con muerte presunta.

Esta es la historia de Manuel Carvajal, quien en 1979, a sus 26 años, decidió irse a trabajar a Venezuela.

En ese tiempo, este hombre estaba casado, tenía una hija e hizo todos los trámites para que se fueran todos juntos. No obstante, a poco de emprender el viaje, su esposa prefirió quedarse en Chile.

Según comentó Manuel a LUN, en ese momento el vínculo entre ambos se quebró.

Pese a todo, este hombre viajó a Venezuela y se quedó allá hasta el 2018, debido a la crisis que afectaba al país vecino.

Manuel y vínculo con su esposa

Carvajal relata que mientras estaba allá, se comunicaba frecuentemente con su esposa, hasta que un día no supieron más el uno del otro.

Sin embargo, Manuel comenta que a la primera persona que visitó cuando llegó a Chile fue a ella, la mujer que pensó seguía siendo su señora.

El afectado dijo que su esposa seguía viviendo en el mismo lugar, Playa Ancha en Valparaíso. “Fue ella la que me dijo que para regularizar mis papeles, debía ir a Chile Atiende”, asegura.

“Fui para allá y allí me enteré de la noticia. Según el Registro Civil yo aparecía como muerto”, precisa Manuel.

Muerte presunta

En 2013, la esposa comenzó los trámites para que declararan la muerte presunta de Carvajal, la cual fue otorgada por un tribunal en 2015. Desde ese momento, la mujer figuraba como viuda.

Un hecho que llama la atención es que, pese a todo, Manuel seguía teniendo carnet y pasaporte chileno vigente, los que renovaba en el consulado. Además, nunca pidió la nacionalidad venezolana.

“Mi señora me dijo que pidió mi muerte presunta para vender una casa que tenía. Como estábamos casados con sociedad conyugal, necesitaba mi autorización. Estando muerto, no”, señala Carvajal.

El problema era que “como en Chile figuraba muerto, no podía tener un trabajo con contrato, no podía estar afiliado a una AFP ni a una isapre. No podía hacer nada”, dijo Manuel.

“No tengo ningún rencor con mi señora”

Manuel comenzó a ir a las oficinas del Registro Civil y tribunales para regularizar esta situación. Y para suerte de él, la oficina de abogados Gentina y Contreras, le ofreció atenderlo gratis.

El jurista que representó a Carvajal, Leonardo Contreras, dijo que iniciaron los trámites en 2020, pero vino la pandemia y retrasó todo.

Este caso, además, tenía sus dificultades, puesto que nadie había hecho el trámite de revocar su muerte.

Dentro de todas estas diligencias, había que notificar a la señora de Manuel que su marido estaba vivo. “Pero increíblemente, lo que nos respondieron sus abogados fue que no creían que el señor Carvajal estuviese vivo”, dijo Contreras. A raíz de esto, tuvieron que llamar a testigos.

Finalmente, en agosto del año pasado, un tribunal lo declaró oficialmente “vivo”, mientras que en marzo de este año, el Registro Civil lo reingresó a sus libros.

“No tengo ningún rencor con mi señora. Yo estoy enfocado en mi nuevo trabajo y en salir adelante”, sentencia Carvajal.