Diversas reacciones en el Congreso chileno generó la decisión del gobierno de Perú de decretar estado de emergencia en sus diferentes fronteras. La medida se tomó ante la oleada de migrantes que han llegado al país incaico durante los últimos meses.

La mandataria peruana, Dina Boluarte declaró este miércoles el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el “control de los ciudadanos extranjeros” en el país.

Frente a esto, el senador UDI José Durana, destacó que “Peru nos ha dado clase magistral de seguridad de sus fronteras. Cuando a ellos (Perú) se les llenó de migrantes las plazas, los parques, las esquinas, están actuando de inmediato”.

“En cambio, nosotros, con complejos ideológicos, tenemos que estar sufriendo las consecuencias de tener que estar antes de las 7 de la tarde en nuestras casas porque nos da miedo salir a la calle”, agregó Durana.

Asimismo, la también senadora UDI, Luz Ebensperger, emplazó al Gobierno, en particular a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a no “renunciar a la utilización de ninguna herramienta que el estado de derecho le otorga y que hoy, por complejo, o por ideologías, lo están haciendo. Y las consecuencias de ello lo viven todo Chile, pero en especial las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá”.

“Qué espera Chile para defender la seguridad y la calidad de vida de las personas, el norte no resiste ni un día más, sin que las autoridades no utilicen las herramientas y solo utilicen escusas para no hacer la pega”, dijo Ebensperger.

Por otro lado, pero siempre en el bloque de derecha, Chile Vamos, el senador RN Francisco Chahuán, se alejó de la postura gremialista, asegurando que “hay que ser cuidadosos en las solicitudes de estado de excepción”

“Lo que se requiere de manera urgente y necesaria es acción policial focalizada, acción policial focalizada y creemos sin lugar a dudas que el país no puede estar en estados de excepción permanentes”.

En la vereda contraria, el senador del PS, José Miguel Insulza, destacó sobre el estado de emergencia en las fronteras decretado por Perú que “cada país toma las medidas de seguridad que estima conveniente”.

Frente a la crisis migratoria que gatilló la decisión peruana, Insulza recordó que “esto no es un conflicto militar”, y que “las fuerzas armadas chilenas están cumpliendo una tarea seguridad pública más que una tarea de defensa”.

Sobre la solicitud de la UDI, el senador socialista aseguró que “no podemos vivir llamando a todo tipo de reuniones y haciendo todo tipo de desafíos y críticas sin saber bien lo que está pasando y sin conversar con nuestros vecinos”.

Por último, el senador PPD, Jaime Quintana, recalcó que no debe sorprender lo hecho por Perú, “porque Chile lo hizo primero. Pero la acción de Chile no es contra Perú. Y yo entiendo que las acciones que está tomando Perú en sus fronteras no son contra los países con los cuales comparte frontera”.

“Aquí hay un tema que es la migración irregular, particularmente aquella que ha cometido delito. En esos casos es donde tiene que centrarse la atención en cómo se hace la reconducción de esas personas, como también aquellas familias que han salido por razones sociales de sus países y que hoy día están viendo que en Chile no están las condiciones”.